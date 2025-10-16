高雄捷運無障礙車位 挨批又少又遠

高雄市路邊身障專用汽車停車位1205格，身障團體表示，平時通勤，大眾運輸周邊身障停車位距離太遠、過少，轉乘不便，停好身障專用車位後，需曝曬行走一大段距離。民代揭露紅線捷運有6站周邊身障車位位置有疑慮、橘線捷運有5站周邊未設身障停車格，要求交通局改善。

交通局表示，截至今年8月，高市路邊身障專用汽車停車格占全部停車位（5萬8932格）的2.04%，符合身心障礙者權益保障法規定，市府持續增加數量，針對捷運站周邊身障車格位置遠、未設置等疑慮，近日邀集相關團體會勘檢討。

高市府核發有效專用停車識別證逾4.5萬張，交通局去年10月實施身障停車格收費制，計時路段前4小時免費、計次路段半價收費，提高周轉率。

公共停車場依法需保留總停車位數2%作身心障礙者專用停車位，若總數不滿50格至少應設1格。市議員湯詠瑜說，高市停車場的身障停車位數量不足，身障者平時通勤最大需求是路邊停車格能就近銜接大眾運輸，但身障車格均被使用者抱怨位置偏遠。

一名身障孩童的家屬抱怨，孩子先前使用輪椅，停放路邊身障車格後走一大段路還能接受，後來改用助行器走路，「車格遠一點真的很要命，特別在大太陽下」。

身障兒童權益聯盟統計，高捷紅線有草衙、前鎮高中、凱旋、中央公園、凹子底、生態園區6站，周邊身障車格設置有疑慮，距離過遠、標示不清、數量少和車格旁車流量大，難以停入。

高捷橘線有鹽埕埔、五塊厝、苓雅運動園區、鳳山西站、鳳山站5站沒設置身障車格。湯詠瑜說，市府應積極提升公共停車場身障車格數量，需大於法定最低標準，路邊身障車格位置應靠近大眾運輸入口、電梯、無障礙通道，公共場所、醫療機構周邊車格更不應太遠。

湯詠瑜提到，交通局僅將各區身障車位資訊用條列式表格呈現，應改為圖像、地圖分布。交通局表示，未來會嘗試用地圖網頁呈現。