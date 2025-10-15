高雄路邊身障停車格數量少、離捷運站過遠 挨批不友善

高雄市現用路邊身障專用汽車停車位近1200格，但身障團體表示平時通勤，各大眾運輸周邊的身障停車位距離過遠、過少，造成轉乘不便，有使用助行器的身障者停車後，需曝曬行走一大段距離，民代也揭露紅線捷運有6個站店周邊身障車位位置有疑慮，橘線捷運更有5站周邊未設身障車格，要求交通局逐一檢視改善。

交通局回應，截至今年8月，全市路邊已完成設置身障專用汽車停1205格，占全部5萬8932格停車位2.04％，已符合「身心障礙者權益保障法」規定，市府會持續增加數量，針對各捷運站周邊身障車格位置遠、為設置等疑慮，近日會邀集相關團體逐一會勘檢討，未來也會嘗試透過地圖網頁方式呈現車格位置。

高雄路邊身障專用汽車停車位共1205格，市府核發有效專用停車識別證逾4.5萬張，考量部分擁有身障停車證者長期占用格位，甚至連續停放超過半個月，影響其他身障者臨停需求，交通局去年10月實施身障停車格收費制，讓持有識別證或懸掛專用車輛牌照者，計時路段前4小時免費、計次路段半價收費，以提高停車周轉率。

全市公共停車場依法需保留總停車位數2%作身心障礙者專用停車位，若總數不滿50格，則至少應設置1格。市議員湯詠瑜表示，全市停車場目前身障停車位數量不足之外，身障者平時通勤最大需求是路邊停車格能就近銜接大眾運輸如捷運、輕軌、台鐵等，但全市各身障車格均被抱怨位置偏遠，使用相當不便。

一名身障孩童家屬抱怨，過去孩子使用輪椅，停放路邊身障車格後走一大段路還能接受，但後來改用助行器走路，「車格遠一點真的很要命，特別是在大太陽下」。根據身障兒童權益聯盟統計，高市捷運紅線有6站如草衙、凱旋、中央公園站等，周邊身障車格設置有疑慮，包括距離過遠、標示不清、數量少和車格旁車流量大，造成難以停入。

而根據調查，高雄捷運橘線更有5站如鹽埕埔、五塊厝、苓雅運動園區、鳳山西站、鳳山站各出口無設置身障車格。湯詠瑜表示，為打造交通平權環境，市府應積極提升全市公共停車場身障車格數量，需大於法定最低標準，而路邊身障車格位置應靠近大眾運輸入口、電梯、無障礙通道，尤其在公共場所、醫療機構周邊車格不應過遠。