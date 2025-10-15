高雄復康巴士「強制共乘」惹議 身障者預約搭車卻遲到

高雄提供身障者或行動不便者「復康巴士」服務，民眾提前預約後即能付費前往目的地，但全市多年來因小型復康巴士數量不足，且沒有中大型復康巴士，造成民眾預約不便，此外復康巴士因強制民眾共乘，造成繞道載人後，身障者為此上班或就醫遲到；此外市區的大同醫院因轉換經營權後，無法和復康巴士連線服務，造成不便。

高雄市復康巴士提供身心障礙者和行動不便者無障礙交通服務，搭乘者需在用車前6日至前1日預約訂車，收費以高雄市計程車日間費率計算，單獨乘車者為二分之一，低收入戶者為三分之一，若有共乘狀況，費率為四分之一，非全程共乘者費率為三分之一，去年6月更新增臨時取消計點制度，減少預約不成狀況。目前由高雄客運負責營運。

根據高雄市復康巴士服務及收費辦法，復康巴士者得為共乘安排，服務對象不得拒絕。市議員湯詠瑜表示，有民眾陳情說搭乘復康巴士因無法拒絕共乘，但業者不會在行駛前告知是否共乘，而共乘後因為繞道載人，即便提前一小時搭車，仍造成偶爾上班或就醫遲到，後來該民眾向1999陳情後，竟遭復康巴士長時間不再派車。

湯詠瑜認為，市府應檢討復康巴士的共乘合理性，透過智慧化調度排班，避免不必要繞道；她也提到2020年高市啟用「醫療安心通關服務」，讓復康巴士訂車系統和醫院合作，醫護人員能預先準備醫療服務，讓搭乘民眾縮短看診時間，目前高醫、義大、阮綜合、小港、民生、聯合、旗津、高醫岡山等已使用系統，但大同醫院轉換經營權後，就無開通服務，對當地深身障者、長者不便。

交通局長張淑娟表示，近年持續增加復康巴士數量，目前已有170輛小型復康巴士，1輛大型復康巴士，大型巴士11月將上線提供預約，市府也不斷精進排班流程、提供多元搭乘管道如通用計程車，以減輕民眾無法預約狀況，目前共乘率約15%，預約不成比例更降至0.14％；經詢問，大同醫院現無意願配合復康巴士通關服務，市府持續溝通。