快訊

高雄盜採回填案處罰移送數據成謎？議員批環保局黑箱隱匿

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄美濃大峽谷及非法盜採填埋案，究竟有多少案場遭查辦，市府迄今仍未公布數字。本報資料照片
高雄美濃大峽谷案及違法盜採填埋案，究竟有多少案場遭查辦，市府迄今仍未公布明確數字。市議員陳美雅今痛批，環保局以「偵查不公開」為由拒絕提供處罰與移送數據，疑似刻意隱匿，恐留下黑箱空間，要求市府公開所有稽查資料，並籲監察院介入調查，徹查是否涉及包庇業者。

環保局強調，全市相關案場均已移送檢方偵辦，並無隱瞞。

陳美雅指出，環保局先前提供的資料，美濃地區砂石盜採及農地回填案件中，已有20件移送法辦，55件依廢清法第36條裁罰，其中11件來自民眾檢舉，9件為主動巡查。但她追問，「究竟案場位在哪裡？遍及全高雄市、還是集中在美濃大峽谷？」市府始終未給明確答案。

她質疑環保局自2021年至2025年強調「列管坑洞」，卻遲未公開地點與內容「到底為何不能公開地點？」難道是拿司法偵查不公開當擋箭牌。

環保局長張瑞琿則回應，目前案場共計25處，近年已辦理77次聯合稽查，案件均已移送檢方，強調「開罰就會同時移送」。

至於坑洞列管，張瑞琿解釋，主管機關是經發局，只要發現土地被挖出坑洞，就會由經發局邀集農業局、環保局、工務局聯合會勘，並列入列管名單。

不過陳美雅直指數據模糊，讓人無法判斷是否涵蓋全市，還是僅限美濃。她批評，市府長期以偵查中拒絕公開，讓人感覺遮掩，籲市府公開列管地點與現場照片，把所有數據攤開來，清楚交代後續監測與改善進度，而不是讓資訊成為一團迷霧。

環保局長 美濃大峽谷 陳美雅

