高市民生醫院調職爭議 議員遭指假爆料反擊衛生局

中央社／ 高雄15日電

國民黨高市議員李眉蓁昨天質詢指出，高雄市立民生醫院張姓醫師疑因吹哨遭職場霸凌調職；衛生局今天表示，李眉蓁是假爆料，李眉蓁回應，衛生局抹黑捏造，應徹查澄清。

李眉蓁昨天在警消衛環部門質詢時表示，近日接獲具名檢舉資料，民生醫院某醫師疑因吹哨被不當調職；此外，也提出「波波醫師」涉及詐領健保等醫療事件、民生醫院APP預約系統不便等。

衛生局今天透過新聞稿表示，有關張姓醫師吹哨反遭霸凌、調職是子虛烏有，絕無此事，李眉蓁質詢陳述內容多處與事實不符，更以圖表說明「李眉蓁假爆料、不實指控」。

衛生局表示，張姓牙醫師於民生醫院任職期間，因病歷資料登載疑義及多次臨時請假未通知人力調度，有損就醫民眾權益，也影響醫院聲譽，院方依規予以行政處分。

此外，針對鄭姓牙醫停診部分，衛生局表示，李眉蓁所言「牙科鄭醫師停診未公告，罔顧民眾就醫權利」不實；鄭醫師因車禍骨折無法執行開刀業務，院方有緊急依病歷記載電話主動通知預約病人；若電話無法取得聯繫，則以書信方式通知。

李眉蓁今天稍晚也發出新聞稿回應，自己依據職務與掌握資料質詢，衛生局長黃志中昨天答詢時也理性問答，沒想到衛生局事後卻發攻擊圖卡，捏造自己質詢時根本沒有講的話來抹黑。

李眉蓁指出，黃志中昨天答詢時表示知道張姓醫師調職一事，但對牙醫師涉健保費用申報疑義不了解，黃志中也認為醫院APP系統要改進等；沒想到現場理性問答、澄清事實，質詢後卻發抹黑圖卡。

李眉蓁強調，質詢內容全程都有網路轉播，她未說「牙醫科鄭醫師停診未公告」這句話，衛生局卻憑空捏造假新聞，呼籲黃志中應徹查此事，並公開澄清。

衛生局 波波醫師 李眉蓁

