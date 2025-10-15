東引舊魚露工廠變身社區客廳 獲日本設計獎肯定

快訊

中央社／ 連江縣15日電

東引鄉社區空間「鹹味島合作社」108年起將島上的舊魚露工廠，活化成可日常使用且持續運作的「鹹味島社區客廳」，獲得今天公布的2025年日本優良設計獎肯定。

鹹味島合作社今天發布新聞稿指出，東引鄉中路老街舊魚露工廠，經過團隊修復與策劃後，轉化成可被日常使用，可被公共參與，且能持續運作的社區客廳。這項以設計作為社會基礎建設的實踐行動，獲得2025年度日本「優良設計獎」（GOOD DESIGNAWARD）肯定。

鹹味島合作社指出，「鹹味島社區客廳」開始於108年連江縣政府產業發展處的「社區規劃師」計畫，團隊以「共同設計」與「就地再生」為核心，建立結合場域、活動與制度的再造與營運模型。

鹹味島合作社說明，「鹹味島社區客廳」為向公眾免費開放的空間，並由在地居民投入策劃與管理，使空間能隨需求持續演化，目前已辦理多次市集、展覽、工作坊等活動。在改造建築時，保留馬祖傳統石頭建築肌理，並引入可移動的模組家具與彈性照明，以適應不同的使用情境。

「鹹味島社區客廳」老屋活化，周邊街區整理有了初步成果後，鹹味島合作社發現，越來越多青年返鄉參與，在地的品牌也開始發展成長，活動越來越多元，像是駐村換宿、傳統技藝教育等，讓此處逐漸成為民眾理解東引文化的第1站，也是在地居民在自家以外的第2客廳。

優良設計獎評審團隊評語指出，東引面對人口減少、高齡化，記憶斷裂等問題，「鹹味島社區客廳」不僅活化石頭屋，更活化了一群人的認同。由再造閒置建築的簡單行動，擴大為文化繼承、具永續可能性，並成為在地團隊推動島嶼活化的動力，東引不只是到訪，而是有了駐足停留的價值。

鹹味島合作社強調，獲得日本優良設計獎肯定，讓東引有機會以「社會設計的島嶼典範」姿態進入國際視野，未來將以相同模式，持續與馬祖各島，以及國內外島嶼展開更多合作，推進青年返鄉、藝術駐村與社區共治機制，讓離島的日常在世界地圖上被看見。

團隊 馬祖

