高雄傳10家醫院倒閉病床數大減？ 衛生局澄清：僅4家歇業　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄鳳山大東醫院今年9月底熄燈走入歷史。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山大東醫院今年9月底熄燈走入歷史。記者郭韋綺／翻攝

高雄老牌醫院掀倒閉潮，引發居民憂心醫療量萎縮，民代統計今年歇業醫療院所竟多達10家，導致病床數驟減，恐影響民眾就醫權益。衛生局回應，高雄近3年來有3家地區醫院新開業，合計增加急性一般病床830床，另盤點今年歇業醫院僅有4家，「10家醫院歇業非事實」。

議員李雅靜今在議會質詢指出，高雄已邁入超高齡化社會，尤其鳳山人口眾多，卻不斷面臨醫院歇業的打擊，最近大東醫院熄燈歇業，南高雄醫療能量又被削弱。

她進一步比較，北高雄已設立高齡整合醫療中心，南高雄卻不見市府積極規畫長輩專屬醫療設施，造成長輩常看診東奔西跑、走到迷路，直言「這就是失衡」。

李雅靜說，鳳山醫院在大東捷開案中，完全沒有分配到坪數「市府等於無視民意，把公共資源轉作住宅出售，根本沒有替鳳山市民爭取」，不過大東捷開緊鄰鳳山醫院，她籲在鳳山醫院旁規畫興建「高齡專屬大樓」，讓長輩得到完善的醫療照護。

李雅靜並要求2周內盤點近3年高雄市醫療機構變化，包括新增與歇業的診所、醫院數據，以及對醫療量能衝擊，並提出具體應對策略。

衛生局長黃志中答詢，鳳山醫院確實未分配到大東共構的坪數，但會將議員建議納入評估，交由醫政科盤點醫療資源與需求，研擬預算與可行性，再報告市長。

衛生局也補充，高雄橘線捷運O13站土地開發案，原規畫121坪設置日照中心與銀髮健身俱樂部，經議員建議後已擴增至206坪，並將自籌約1.27億元購置。未來將結合鳳山醫院代謝症候群、慢性病門診及社區健康促進服務，規畫阻力健身、多功能教室與樂齡專區，提供多元健康照護。

此外，鳳山醫院二期大樓今年將啟用，病床擴增至250床，並朝區域級教學醫院及急救責任醫院邁進，並設置高齡整合門診，提升長者就醫便利，回應地方醫療需求。

衛生局並說，議員稱迄今10家醫院歇業非事實，經查，今年計有4家地區醫院歇業，原因包括負責醫師年長、租賃合約到期或有公安及病安風險等。

衛生局 議員 李雅靜

