歡慶BLACKPINK重返高雄 陳其邁社群大頭貼變粉紅髮

韓國女子天團BLACKPINK於18、19日將2度站上高雄國家體育場（世運主場館），高雄除多處披上粉紅燈光外，市長陳其邁社群媒體threads、IG等大頭貼，也將髮色變成粉紅色，網友直呼「太敬業」。

BLACKPINK本週末重返高雄開唱，此巡演不僅是亞洲場次第一站，也寫下「史上首組女團2度登上高雄世運舞台」紀錄。BLACKPINK於2023年在世運開唱，高雄捷運單日總運量逾25萬人次，超越跨年的24餘萬人次，天團魅力可見一斑。

不少網友今天下午發現陳其邁的Instagram、threads等帳號，悄悄將原本黑髮的大頭貼換成粉紅色頭髮，陳其邁今天下午5時許發文說「來響應了，歡迎全世界BLINK來到高雄」，網友直呼「粉紅頭髮也太敬業」；陳其邁換粉髮照片引發討論，不少網友轉發分享。

市府發言人項賓和表示，陳其邁看到網友將市長照片修改成粉紅色頭髮的貼文，覺得有趣，主動說想將頭貼頭髮改成粉紅，加入迎接國際天團BLACKPINK的熱潮，也代表高雄歡迎海內外BLINK的熱情。

為迎接來自全球粉絲，高市府本週起一連7天晚間，在愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站6大景點亮起粉紅色燈光，時間從晚間5時30分至10時30分。

此外，大立百貨也響應高雄市政府文化局點燈活動，14至19日晚間5時45分準時點亮粉紅外牆，大立也推出演唱會門票兌換全館100元抵用券活動。