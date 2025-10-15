聽新聞
0:00 / 0:00
台南美食文化節漢神巨蛋登場 黃偉哲親臨推廣
為了推廣台南美食之都，台南市政府選在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動表示，台南是美食之都，盼活動讓高雄民眾體驗台南美食，更歡迎親身走訪台南。
台南美食文化節選在高雄漢神巨蛋8樓開展，現場匯集25家台南在地特色物產、道地美食和伴手禮，包括「玉井之門」、「章成麥芽餅」、「慶家黃金泡菜」、「二師兄滷味」、「品香肉粽」、「合口味肉品」等品牌皆有參展。
黃偉哲表示歡迎大家到漢神巨蛋嚐嚐台南美食，活動結束後也可以親自到台南繼續體驗美食之都的魅力。
漢神巨蛋表示，展售會期間規劃多項回饋活動，單筆消費滿800元即可獲得一張100元抵用券；此外還有「消費滿額抽抽樂」活動，獎項包括萬元iPad、住宿券及餐券，另外配合週年慶，還能參加最大獎美國加州迪士尼樂園之旅抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言