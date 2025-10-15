快訊

台南美食文化節漢神巨蛋登場 黃偉哲親臨推廣

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
為了推廣台南美食之都，台南市政府在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動歡迎大家到台南吃美食。記者劉學聖／攝影
為了推廣台南美食之都，台南市政府在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動歡迎大家到台南吃美食。記者劉學聖／攝影

為了推廣台南美食之都，台南市政府選在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動表示，台南是美食之都，盼活動讓高雄民眾體驗台南美食，更歡迎親身走訪台南。

台南美食文化節選在高雄漢神巨蛋8樓開展，現場匯集25家台南在地特色物產、道地美食和伴手禮，包括「玉井之門」、「章成麥芽餅」、「慶家黃金泡菜」、「二師兄滷味」、「品香肉粽」、「合口味肉品」等品牌皆有參展。

黃偉哲表示歡迎大家到漢神巨蛋嚐嚐台南美食，活動結束後也可以親自到台南繼續體驗美食之都的魅力。

漢神巨蛋表示，展售會期間規劃多項回饋活動，單筆消費滿800元即可獲得一張100元抵用券；此外還有「消費滿額抽抽樂」活動，獎項包括萬元iPad、住宿券及餐券，另外配合週年慶，還能參加最大獎美國加州迪士尼樂園之旅抽獎。

為了推廣台南美食之都，台南市政府在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲（右三）特別出席活動歡迎大家到台南吃美食。記者劉學聖／攝影
為了推廣台南美食之都，台南市政府在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲（右三）特別出席活動歡迎大家到台南吃美食。記者劉學聖／攝影

美食 黃偉哲 伴手禮

相關新聞

高雄傳10家醫院倒閉病床數大減？ 衛生局澄清：僅4家歇業　

高雄老牌醫院掀倒閉潮，引發居民憂心醫療量萎縮，民代統計今年歇業醫療院所竟多達10家，導致病床數驟減，恐影響民眾就醫權益。...

歡慶BLACKPINK重返高雄 陳其邁社群大頭貼變粉紅髮

韓國女子天團BLACKPINK於18、19日將2度站上高雄國家體育場（世運主場館），高雄除多處披上粉紅燈光外，市長陳其邁...

台南美食文化節漢神巨蛋登場 黃偉哲親臨推廣

為了推廣台南美食之都，台南市政府選在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動表示，台南是美食之...

屏東長照處出版無圍籬共融日照實作筆記 打造友善高齡新典範

屏東縣政府長照處與成功大學合作出版「無圍籬共融日照實作筆記」，今天舉行新書發表會，長照處表示，該書收錄縣內5間日照中心在...

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

114年全國運動會於10月18日至23日在雲林縣登場，金門副縣長李文良今天授旗給領隊、參議李廣榮，象徵金門代表隊正式整裝...

高雄垃圾調度平台淪搶單平台 環保局坦承遭駭：不肖業者已送辦

高雄市廢棄物調度中心爆發亂象，市議員陳麗娜揭露業者疑以駭客手法入侵平台，大量攬單再高價轉賣，導致外縣市垃圾優先進場，排擠...

