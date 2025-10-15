台南美食文化節漢神巨蛋登場 黃偉哲親臨推廣

為了推廣台南美食之都，台南市政府選在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲特別出席活動表示，台南是美食之都，盼活動讓高雄民眾體驗台南美食，更歡迎親身走訪台南。

台南美食文化節選在高雄漢神巨蛋8樓開展，現場匯集25家台南在地特色物產、道地美食和伴手禮，包括「玉井之門」、「章成麥芽餅」、「慶家黃金泡菜」、「二師兄滷味」、「品香肉粽」、「合口味肉品」等品牌皆有參展。

黃偉哲表示歡迎大家到漢神巨蛋嚐嚐台南美食，活動結束後也可以親自到台南繼續體驗美食之都的魅力。