屏東長照處出版無圍籬共融日照實作筆記 打造友善高齡新典範

屏東縣政府長照處與成功大學合作出版「無圍籬共融日照實作筆記」，今天舉行新書發表會，長照處表示，該書收錄縣內5間日照中心在地實踐故事，也是產官學攜手共創成果，呈現日照中心以長輩生命經驗為主軸，實踐日常生活歷程。縣長周春米說，體現「無圍籬共融」照顧精神，讓長輩在熟悉環境中自在過生活。

今天新書發表會很溫馨，周春米、成功大學副校長陳玉女、副教授張玲慧，與日照中心夥伴與長輩出席，長輩拿著新書，興奮地指著照片說「這是我們社區！」、「我也在書裡喔！」。

周春米說，屏東在2023年邁入超高齡社會，長照不只是銀髮族議題，更是每個家庭都將面臨人生階段。縣府以此書為藍圖，讓無圍籬精神深入社區，打造世代共融、互助陪伴友善環境，長輩不只是被照顧者，而是社區中能繼續發揮價值、閃耀光芒一份子。

長照處長陳桂敏說明，書中以「自主」、「自立」、「共融」、「永續」四大核心理念為基礎，從長輩、家屬、工作人員與志工四個角色出發，發展出七大實踐面向。每個面向都有具體行動策略與檢核表，讓各個日照中心根據在地特色與長輩生活故事，設計專屬照顧模式。

長照處指出，無圍籬共融日照中心從屏東縣竹田鄉西勢村起步，之後大連、北興、新埤、鹽北日照中心，今年加入崇陽日照、光華日照、東津日照、牡丹日照，4間日照中心。縣內共有76個日照中心，布建中27間，預計可在2年內提供服務。

長照處表示，圍籬共融是屏東長照推展過程倡導理念，整理實作經驗，擴散到各日照進行，希望屏東的日照都能成為無圍籬日照。

鹽北日照中心分享與彭厝附幼合作推動「老幼食農共學」的點滴，長輩與孩童一起餵乳牛、採農作、做料理，透過互動交流，長輩傳遞人生智慧、孩子回以笑聲，拉近了世代距離；北興日照中心陪伴花奶奶重返她熟悉北區市場，邱爺爺拿著相機記錄旅程，成為最動人的回憶。