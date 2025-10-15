議員關注高齡醫療南北失衡 高市府：醫療量能提升

國民黨高雄市議員李雅靜今天質詢指出，高雄高齡醫療資源南北失衡，且今年以來多家醫院歇業。高市府衛生局表示，醫療機構增減為常態，市立鳳山醫院二期醫療大樓啟用後，醫療量能顯著提升。

李雅靜今天在議會質詢時說，高雄已進入高齡城市，但高齡醫療資源明顯南北失衡。北高雄的高雄醫學大學附設醫院早已成立「高齡者整合醫療中心」，南高雄卻沒有相應的醫療設施，造成長者就醫不便。

她要求衛生局針對即將啟動的「捷運大東站開發案」進行空間盤點，爭取設立「高齡者醫療門診中心」，讓南高雄長者能就近獲得整合照護服務。此外，李雅靜也提到，高雄市今年以來已有10家醫院歇業，顯示基層醫療環境面臨嚴峻挑戰。

高雄市衛生局回應表示，今年至今有10家醫院歇業並非事實，經查，今年至今共4家地區醫院歇業，原因包括負責醫師年長、租賃合約到期或有公安及病安風險等。衛生局持續依法定規範積極輔導醫療機構，保障市民就醫安全及權益。

衛生局表示，醫療機構增減為常態，近年高雄市3家地區醫院新開業，包含既有醫院擴床合計增加急性一般病床830床，整體醫療床數維持穩定。

對於捷運大東站開發案，衛生局原規劃包含106坪日照中心及15坪銀髮健身俱樂部，今年6月經議員建議後，擴大銀髮健身俱樂部面積至100坪，並與捷運局研商後，將另於其他樓層規劃銀髮健身俱樂部，需求面積已增至206坪。

此外，衛生局表示，市立鳳山醫院二期醫療大樓即將正式啟用，急性病床擴增至250床，並將提升為區域級教學醫院及中度級急救責任醫院，醫療量能顯著提升。並設置「高齡門診整合門診」促進長者就醫便利。