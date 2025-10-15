快訊

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，金門縣政府今天舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良（前左四代表縣長陳福海授旗，代表隊合影。記者蔡家蓁／攝影
114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，金門縣政府今天舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良（前左四代表縣長陳福海授旗，代表隊合影。記者蔡家蓁／攝影

114年全國運動會於10月18日至23日在雲林縣登場，金門副縣長李文良今天授旗給領隊、參議李廣榮，象徵金門代表隊正式整裝待發，李文良在致詞時表示，希望各位選手以平時訓練成果為基礎，全力以赴、發揮實力，為金門爭光。

這項授旗典禮在縣府舉行，現場氣氛熱烈，金門體育會理事長歐陽儀雄、縣府教育處長黃雅芬、縣立體育場場長王志仁及多位教練、選手共同觀禮。李廣榮於接旗後授旗後揮舞著縣旗，展現金門健兒迎戰全國的決心與士氣。

李文良表示，全國運動會是展現地方體育實力的重要舞台，能披上「金門」戰袍，是榮耀更是責任。他勉勵選手們以平日訓練成果為基礎，全力以赴、發揮實力，在賽場上展現金門人堅毅不屈的精神與風采。

他進一步透露，縣府正積極推動體育發展政策，預計成立「運動發展中心」，並研議未來成立「運動局」或「運動處」，以完善體育行政體系。縣府也將持續改善運動場館設施、培育基層教練與選手，讓體育成為連結城市活力與青年夢想的重要力量。

本屆金門縣代表隊共派出99位隊職員與選手，將挑戰籃球、羽球、桌球、網球、田徑、射擊、體操、游泳、舉重、跆拳道及鐵人三項等11個項目，與全國各縣市菁英同場競技，為金門爭光。

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，金門縣政府今天舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良（前左）代表縣長陳福海授旗給領隊縣府參議李廣榮，象徵金門代表隊正式整裝待發。記者蔡家蓁／攝影
114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，金門縣政府今天舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良（前左）代表縣長陳福海授旗給領隊縣府參議李廣榮，象徵金門代表隊正式整裝待發。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行全運會代表隊授旗典禮，縣府參議李廣榮於接旗後授旗後揮舞著縣旗，展現金門健兒迎戰全國的決心與士氣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行全運會代表隊授旗典禮，縣府參議李廣榮於接旗後授旗後揮舞著縣旗，展現金門健兒迎戰全國的決心與士氣。記者蔡家蓁／攝影

