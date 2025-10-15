高雄垃圾調度平台淪搶單平台 環保局坦承遭駭：不肖業者已送辦

高雄市廢棄物調度中心爆發亂象，市議員陳麗娜揭露業者疑以駭客手法入侵平台，大量攬單再高價轉賣，導致外縣市垃圾優先進場，排擠本市垃圾，要求檢討資安漏洞。環保局坦承查獲不法行為，已依妨害電腦使用罪移送檢調，並將進行平台整改，改善預約機制。

陳麗娜表示，近期接獲多起業者陳情，反映平台預約機制混亂，有些業者連續好幾天都抽不到單，垃圾送不進場，有人卻一次可以攬下好幾單，甚至轉賣牟利，垃圾調度平台淪「搶單平台」。

她更揭露，這些能一次攬單的業者，幾乎都有外縣市垃圾載運入場的紀錄，且透過駭客手法操控平台系統，導致不肖業者透過漏洞，讓外縣市垃圾優先進場，導致本市一般事業廢棄物垃圾經常卡關，無法進場處理。

她批評，原本成立調度平台，是要解決垃圾進廠亂象，現在卻變成不肖業者牟利工具，外縣市垃圾優先入場，本市垃圾卻卡在門外，這不是本末倒置？

陳麗娜直言背後存在龐大利益，高雄焚燒垃圾處理費用遠低於外縣市，每公噸僅3150元，但外縣市委託焚燒收費近2萬元，價差達6到7倍，不肖業者設法把外縣市垃圾載進高雄，偽裝成本市垃圾送進焚化廠，藉此牟取暴利。

她也透露，環保局並非毫不知情，多次發現平台異常，甚至臨時取消部分業者攬下的預約單，重新開放下單，但攬單、轉賣等亂象始終未改善，她要求全面檢討平台資安漏洞，保障本市垃圾優先處理權。

環保局表示，今年平台確實出現異常，經調查發現系統有外部入侵跡象，目前已將相關可疑案件移送檢調偵辦，待案件釐清後，年底將進行大規模檢討和整改。

環保局強調，高雄市垃圾處理原則不變，仍以本市家戶垃圾優先，其次是本市一般事業廢棄物，最後才是外縣市垃圾。