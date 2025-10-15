連江縣消防局辦研討會 與各縣市交流實務經驗

快訊

中央社／ 連江縣15日電

連江縣消防局今天舉辦推動7大消防政策研討會，並邀請全台各縣市消防局代表與會，交流實務經驗外，更展現縣內於搶救裝備、到院前救護、火災預防、職業安全災害潛勢管理等實施成果。

連江縣消防局發布新聞稿指出，今天舉辦「中央地方齊心推動7大消防政策成果研討會」，透過專題簡報、實務案例分析與綜合座談等方式，共同建立區域合作與知識傳遞平台。並展現連江縣在搶救裝備、到院前救護、火災預防、職業安全及災害潛勢管理等5大面向的施政方向與成果。

消防局指出，為強化離島救災救護戰力，爭取中央補助與民間捐贈，汰換與增購消防、救護車輛；引進消防機器人、紅外線顯像無人機等高科技裝備；與台北市、金門縣合作幹部訓練，並自辦中級救護訓練、潛水訓練等。消防人力從107年的32人，增至113年底的60人，預計116年達到74人。

政策方面，連江縣消防局訂定「連江縣火災預防自治條例」，推動住警器與智慧火災預警裝置安裝，強化民眾與業者防災責任與居安能力。同時透過「職安計畫」成立輔導團隊、改善廳舍設施，補助健康檢查等，守護消防人員自身健康與安全。

連江縣消防局長曹典鈺透過新聞稿指出，研討會邀請全國各縣市消防局代表，以及銘傳大學、中華城市管理學會、博誠電子、連江縣立醫院等單位共同與會。會中不僅促進消防實務經驗交流，更展現連江消防局在精進救災救護的成果，盼透過與會人員多重視角，激發出更前瞻的消防策略。

火災 職業安全 災害

