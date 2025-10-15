接連颱風古城牆崩塌與樹有關 恆春古城牆修復也遇榕樹共存課題

今年颱風侵擾多，文資局發現，台南市、澎湖縣出現古城牆崩塌的共同點都有樹。文資局在恆春古城B005到B007段修復工程近尾聲，該城牆段有與一棵榕樹共生，文資局昨在恆春鎮辦說明會傾聽地方對古城牆與樹態度，正反意見都有。文資局表示，會再找專家研議，尚未有定論。

恆春古城正進行B005到007段修復工程，總長度241.85公尺，該工程在西門南側，恆春共融公園周邊到福德祠前福德路，現場設置施工圍籬，該工程修復原本預計今年9月完工，但遇颱風攪局，工程預估今年底完工，明年初驗收。

工程尾聲，該城牆段有與榕樹共生，現階段維持原規畫，文資局考量，今年受颱風侵襲，台南市的台灣府城城門及城垣殘蹟－南門段殘蹟－城牆東側端掏空造成馬道內傾塌陷，該段城牆長度約70公尺，崩塌長約18公尺、坍塌深度1.5公尺。另外澎湖縣的媽宮古城順成門段鄰篤行十村側，出現坍孔面積3.4乘3.3公尺。這兩處古城牆遺構崩塌共通點，垮掉的旁邊都有樹，樹根竄進城牆中，出現孔隙讓水有機會進入後導致崩塌。

文資局昨天晚間在恆春鎮跟居民說明，恆春古城西南段B005到B007段修復的進度，這次工程對於榕樹尚未進一步處理，說明工程進度。由於其他古城受到颱風影響出現崩塌，因此先來傾聽居民對於古城與樹之間的態度。

「榕樹與城牆之間，恐出現掏空，樹是活的，會一直長根」，文資局表示，恆春古城牆的共生榕樹，這棵榕樹，樹幹11公尺，樹冠10.6公尺，榕樹約有8公尺的長度是嵌在城牆中，原本就已出現榕樹根竄附，導致馬道面開裂，這在颱風來之前都有修補過，但經歷7月丹娜絲颱風後，城垣崩損，中腹土流失情況。

昨晚說明會中，有居民認為要移樹，也有居民認為讓城牆與樹共生，找到平衡點，這也是屬於這個時代城牆樣貌，也有居民認為要在安全前提下，確認樹與城牆之間的結構關聯。

文資局表示，傾聽地方意見後會再找相關專家學者研議，尚無定論。