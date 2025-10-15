台南美食文化節高雄登場 黃偉哲邀嚐美食之都魅力

台南市政府昨天起至20日在漢神巨蛋購物廣場舉辦台南美食文化節，台南市長黃偉哲今天出席活動表示，台南是美食之都，盼活動讓高雄民眾體驗台南美食，更歡迎親身走訪台南。

黃偉哲今天出席「百位臺南好禮相伴」台南美食文化節活動，他致詞時說，台南是台灣唯一入選英國雜誌Time Out「亞洲十大街頭美食城市」評比的城市，且名列第6名，展現台南「美食之都」的實力。近來在全台多處舉辦美食文化節，希望更多國人體驗台南魅力。

黃偉哲表示「歡迎大家到台南吃美食。」他指出，台南總共有61家米其林概念的名店，如果要3餐都吃米其林，吃20天還吃不完；歡迎大家到漢神巨蛋嚐嚐台南美食，活動結束後也可以親自到台南繼續體驗美食之都的魅力。

台南美食文化節從昨天起在漢神巨蛋8樓開展，現場匯集25家台南在地特色物產、道地美食和伴手禮，包括「玉井之門」、「章成麥芽餅」、「慶家黃金泡菜」、「二師兄滷味」、「品香肉粽」、「合口味肉品」等品牌皆有參展。

台南市經發局長張婷媛表示，台南作為文化古都，不僅要展現創新能量與生活美學，也要讓民眾親手體驗在地創意，此次展會特別規劃「平安鹽小香包DIY活動」，民眾不限金額都可免費體驗。

漢神巨蛋表示，展售會期間規劃多項回饋活動，單筆消費滿800元即可獲得一張100元抵用券；此外還有「消費滿額抽抽樂」活動，獎項包括萬元iPad、台南大飯店住宿券、連鎖餐廳餐券，以及參展店家商品等。

配合週年慶，漢神巨蛋推出多重回饋，抽獎獎項包含市價40萬元的美國加州迪士尼樂園2日門票，加上台美來回機票等。