澎湖小小波力士體驗營 幼兒扎根法治與安全教育
澎湖縣政府警察局「治平村派所-小小波力士體驗營」今天登場，透過寓教於樂的活動體驗，讓小朋友從小建立正確的交通安全觀念，並認識警察工作，從小扎根法治與安全教育。
澎湖縣警察局表示，「治平村派所-小小波力士體驗營」，局長林温柔與小朋友們進行警犬緝毒示範、警用裝備介紹與試戴、指紋捺印體驗、大型重機車乘座、3D模擬眼鏡模擬酒駕視角等多元的體驗；同時還安排有生動有趣的交通安全宣導等，現場充滿歡笑聲。
活動過程，讓參與的幼兒園小朋友在互動中學習，不僅對警察工作產生興趣，也了解遵守交通規則的重要性。
澎湖縣警察局表示，首度推出「治平村派所」小小波力士親子體驗活動，從寓教於樂中拉近警民距離，也有助於從小扎根法治與安全教育，未來將持續轄內的學校合作，持續推動警政教育向下扎根，培養孩子們對公共安全的認識與尊重，共同守護下一代的成長與安全。
