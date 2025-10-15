快訊

澎湖小小波力士體驗營 幼兒扎根法治與安全教育

中央社／ 澎湖縣15日電
澎湖縣政府警察局「治平村派所-小小波麗士體驗營」，15日登場，透過寓教於樂的活動體驗，讓小朋友從小建立正確的交通安全觀念，並認識警察工作，從小扎根法治與安全教育。（澎湖縣警察局提供）中央社
澎湖縣政府警察局「治平村派所-小小波麗士體驗營」，15日登場，透過寓教於樂的活動體驗，讓小朋友從小建立正確的交通安全觀念,並認識警察工作,從小扎根法治與安全教育。(澎湖縣警察局提供)中央社

澎湖縣政府警察局「治平村派所-小小波力士體驗營」今天登場，透過寓教於樂的活動體驗，讓小朋友從小建立正確的交通安全觀念，並認識警察工作，從小扎根法治與安全教育。

澎湖縣警察局表示，「治平村派所-小小波力士體驗營」，局長林温柔與小朋友們進行警犬緝毒示範、警用裝備介紹與試戴、指紋捺印體驗、大型重機車乘座、3D模擬眼鏡模擬酒駕視角等多元的體驗；同時還安排有生動有趣的交通安全宣導等，現場充滿歡笑聲。

活動過程，讓參與的幼兒園小朋友在互動中學習，不僅對警察工作產生興趣，也了解遵守交通規則的重要性。

澎湖縣警察局表示，首度推出「治平村派所」小小波力士親子體驗活動，從寓教於樂中拉近警民距離，也有助於從小扎根法治與安全教育，未來將持續轄內的學校合作，持續推動警政教育向下扎根，培養孩子們對公共安全的認識與尊重，共同守護下一代的成長與安全。

澎湖縣 警察 朋友

