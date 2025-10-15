高雄鹹酥雞嘉年華11月登場 炸物職人齊聚展身手

快訊

中央社／ 高雄15日電
由高雄市觀光局主辦的2025高雄鹹酥雞嘉年華，將於11月15、16日在大遠百追夢廣場舉行。2024年活動吸引逾10萬人次參與。（高雄市觀光局提供）中央社
由高雄市觀光局主辦的2025高雄鹹酥雞嘉年華，將於11月15、16日在大遠百追夢廣場登場。觀光局表示，今年規模再創新高，集結全台65攤炸物美食與飲品同場競技。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄鹹酥雞嘉年華邁入第5屆，今年網羅歷屆人氣名店與得獎品牌共65家，是歷年最多，將由現場民眾投票選出「最佳人氣王」，民眾可一次品嚐來自北中南各地的特色炸物。

觀光局今天透過新聞稿公布店家名單，包含圓山大飯店、福容大飯店、H2O水京棧國際酒店京悅軒等飯店品牌推出期間限定炸物；「宏裕行」主打創意海味；經典台式炸物有「丸山鹹酥雞」、「御興炸雞」等。

另外，去年拿下最佳人氣獎的「曾佳小廚」也再度挑戰寶座。外縣市品牌有「金生炸鷄排」、「呷碗公－風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂」及「巷口炸雞專門店」等。

異國風味炸物部分，包含美式「吮指王」、韓式「起家雞」、港味「炸記」，以及日式「帰拉麵KAERI」推出限定唐揚雞，還有泰式、法式等異國炸物。

另有5家蔬食品牌參與，包括「杦月初。植感食光」、「感情所在」、「菇吉菇吉－蔬食炸物串」、「萬德福蔬食新風潮」及「炸遍五甲」。現場還有多台餐車，販售美式漢堡、古巴三明治等異國輕食。

觀光局表示，高雄鹹酥雞嘉年華不僅是全台炸物職人展現創意與實力的舞台，更展現餐飲產業的蓬勃能量。去年活動吸引逾10萬人次參與，已成為具代表性的城市美食盛會，歡迎全國民眾相約到高雄參加。

