民團指學專路樹木斷頭 高市府：依規範修剪

中央社／ 記者蔡孟妤高雄15日電
高雄護樹團體質疑楠梓區學專路的林蔭大道，遭粗暴斷頭修剪。（莊傑任提供）中央社
高雄護樹團體質疑楠梓區學專路的林蔭大道，遭粗暴斷頭修剪。（莊傑任提供）中央社

高雄護樹團體質疑楠梓區學專路由雨豆樹與樟樹交織成的林蔭大道，遭粗暴斷頭修剪。市府今天回應表示，主要是進行疏枝及降高修剪，均依規範程序辦理。

護樹團體指出，學專路的林蔭大道，正在被粗暴的斷頭修剪。呼籲市府立即停工，全面停止對高雄的公園、林蔭大道的樹木矮化縮冠。

高雄市工務局公園處今天透過新聞稿澄清表示，學專路段行道樹修剪作業依「高雄市景觀樹木修剪作業規範」辦理，主要進行疏枝及降高修剪，以維護民眾居住安全並兼顧樹木健康。

公園處說明，學專路上的雨豆樹多已生長至約6至7層樓高，部分樹冠甚至延伸至民宅屋頂上方。地方居民長期反映，落葉堵塞屋簷排水溝、枝條掉落損壞鐵皮屋頂，造成居住及維護困擾，多次建議修剪降高。

公園處9月25日起展開該路段樹木修剪作業，依規範進行樹勢疏理與高度控制，並要求施工廠商於修剪後妥善塗抹防護藥劑，以防感染確保樹木健康。公園處強調，此次修剪均依規範程序辦理。

護樹 高雄市 排水溝

