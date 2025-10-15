光復連假將至 高墾線客運規劃疏運班次

快訊

中央社／ 高雄15日電
高雄區監理所日前邀集高雄、屏東及台東地區客運公司、遊覽車公會、高鐵、台鐵公司等單位，舉行「光復節連續假期旅客疏運協調會議」。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真　114年10月15日 中央通訊社
光復節連假將至，高雄區監理所今天表示，高墾線客運路線已規劃疏運班次，此次連假多條路線每天共將開行230班次。另搭中長途國道客運有優惠，鼓勵民眾多搭。

高雄區監理所今天發布新聞稿表示，光復節連假將辦理國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，優惠時間自10月23日至26日，推出84條中長途國道客運路線享85折票價。

此外，持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵的旅客，於10小時內轉乘地方客運或公車享1段票或基本里程免費的轉乘優惠，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

高雄區監理所日前並邀集高雄、屏東及台東地區客運公司、遊覽車公會、高鐵、台鐵公司等單位召開「光復節連續假期旅客疏運協調會議」。

針對公路客運部分，往返高雄、屏東的高墾線客運路線已規劃疏運班次，於此次連假9189、9188、9117、9117A、9117B、9127、9127D等路線每日共將開行230班次。

遊覽車客運業部分，高雄區監理所也提醒各遊覽車公司務必加強駕駛人行車安全教育訓練，避免行駛禁行路段，依道路速限行駛，勿發生超工時及疲勞駕駛。

另外，高雄區監理所也於假期前夕派員至客運轉運站及客運業者車輛保養場視察疏運籌備工作與車輛安全設備。秋冬時節流感將進入流行期，也叮囑加強車輛內部及場站環境清潔消毒，防疫情擴散。

國道客運 班次 連假

