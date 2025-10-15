綠鬣蜥啃食紅豆田農民苦不堪言 屏東縣府推圍網補助防治入侵

屏東縣紅豆產量全台之冠，但近年受到綠鬣蜥肆虐，頻繁入侵農田，尤以啃食紅豆嫩葉與幼芽為主，導致作物生長受阻、產量銳減，農民苦不堪言。為有效防範綠鬣蜥危害，屏東縣政府農業處推動補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵，保護紅豆作物。

屏東縣綠鬣蜥捕捉數量歷年都是全台最多縣市，今年累計捕捉逾9.4萬隻，綠鬣蜥造成農作物損失，讓農民苦不堪言，甚至有老農為了防堵綠鬣蜥，坐在烈日下看守。農業處表示，推動補助農民設置圍網，這次補助計畫涵蓋面積達1千公頃，圍網補助上限每件250元，每筆土地每公頃最多可申請8件；若種植面積不足1公頃，則依比例核算補助件數（小數點後無條件捨去），補助件數以實際種植紅豆面積為準。

農業處表示，屏東縣紅豆種植面積達3941公頃，年產量約5801公噸，主要分布於萬丹、崁頂、新園及屏東市等地。隨著播種季節展開，縣府近日正式推出「屏東縣紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助作業」，凡持有合法土地證明的紅豆農友，皆可向土地所在地的農會提出申請（河川地段地號不列入補助範圍）。申請受理期間自公告日起至2025年12月31日止。