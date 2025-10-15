快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄美濃驚現龍捲風 氣象站說原因

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄美濃地區昨天出現龍捲風。影片來源／threads
高雄美濃地區昨天出現龍捲風。影片來源／threads

高雄市美濃地區昨天下午驚現罕見龍捲風景象，漏斗雲自天空垂降至地面，捲起大量塵土，畫面震撼。民眾目擊後拍攝影片上傳網路社群，令人吃驚。氣象站說明是午後熱對流旺盛產生的龍捲風。高雄市消防局表示未未接獲災情報案。

根據民眾拍攝畫面顯示，龍捲風約於昨天下午3點10分許，出現在美濃吉洋里一帶。當時田間還有農民正在插秧，農民曾抬頭望向空中，但隨即又低頭繼續作業。另有民眾拍攝成條龍捲風影像，貼網後，也令民眾驚奇。高雄市消防局今天表示，未接獲昨天有因龍捲風造成的災害。

高雄氣象站代理站長蔡宗樺指出，昨天下午熱對流旺盛，若積雨雲底部產生強烈垂直風切及下沈氣流，就可能形成漏斗雲並延伸至地面，演變成龍捲風。此次現象雖時間短暫、範圍有限，但仍具破壞潛勢。他提醒民眾，若再遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免遭強風捲起的物品擊中。

美濃地區過去也曾出現龍捲風紀錄，2012年與2018年均有短暫龍捲風造成農田及屋舍受損。

高雄美濃地區昨天出現龍捲風。影片來源／threads
高雄美濃地區昨天出現龍捲風。影片來源／threads

龍捲風 高雄市 美濃

延伸閱讀

高雄同志大遊行前哨戰 擦亮彩虹地景挺性別平權

漂白豬腸流入高雄民代轟抽檢不足 衛生局：未流入市面

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

相關新聞

影／高雄美濃驚現龍捲風 氣象站說原因

高雄市美濃地區昨天下午驚現罕見龍捲風景象，漏斗雲自天空垂降至地面，捲起大量塵土，畫面震撼。民眾目擊後拍攝影片上傳網路社群...

「柏油山」掀政治風暴…柯志恩批高市府說法矛盾 高市府：抹黑

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議引發藍綠交鋒，高雄市府和市長陳其邁頻繁發聲明、製作圖卡指控藍營烏龍爆料，強調大坪頂屬合法暫...

綠鬣蜥啃食紅豆田農民苦不堪言 屏東縣府推圍網補助防治入侵

屏東縣紅豆產量全台之冠，但近年受到綠鬣蜥肆虐，頻繁入侵農田，尤以啃食紅豆嫩葉與幼芽為主，導致作物生長受阻、產量銳減，農民...

金門警局砸9411萬打造現代化新廳舍 綠能警政新地標啟用

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍今日上午舉行落成啟用典禮，新廳舍歷經一年半施工順利完工，總經費達新台幣9411...

高雄市垃圾調度平台淪為「搶單平台」？民代爆料有人狂攬多單

高雄市垃圾調度平台爆爭議，市議員陳麗娜指平台已淪為「搶單平台」，外縣市垃圾優先入場，本市業者卻抽不到名額的亂象，她要求強...

原來是他們捐的！高屏大橋「精神堡壘」地標 見證屏東由農轉商

屏東扶輪社資深社友90歲李文雄今年是他入社60周年，屏東扶輪社舉辦「入社60年感恩茶會」，表彰李文雄長年投身社會公益、服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。