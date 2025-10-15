聽新聞
影／高雄美濃驚現龍捲風 氣象站說原因
高雄市美濃地區昨天下午驚現罕見龍捲風景象，漏斗雲自天空垂降至地面，捲起大量塵土，畫面震撼。民眾目擊後拍攝影片上傳網路社群，令人吃驚。氣象站說明是午後熱對流旺盛產生的龍捲風。高雄市消防局表示未未接獲災情報案。
根據民眾拍攝畫面顯示，龍捲風約於昨天下午3點10分許，出現在美濃吉洋里一帶。當時田間還有農民正在插秧，農民曾抬頭望向空中，但隨即又低頭繼續作業。另有民眾拍攝成條龍捲風影像，貼網後，也令民眾驚奇。高雄市消防局今天表示，未接獲昨天有因龍捲風造成的災害。
高雄氣象站代理站長蔡宗樺指出，昨天下午熱對流旺盛，若積雨雲底部產生強烈垂直風切及下沈氣流，就可能形成漏斗雲並延伸至地面，演變成龍捲風。此次現象雖時間短暫、範圍有限，但仍具破壞潛勢。他提醒民眾，若再遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免遭強風捲起的物品擊中。
美濃地區過去也曾出現龍捲風紀錄，2012年與2018年均有短暫龍捲風造成農田及屋舍受損。
