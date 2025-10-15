金門警局砸9411萬打造現代化新廳舍 綠能警政新地標啟用

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍今日上午舉行落成啟用典禮，新廳舍歷經一年半施工順利完工，總經費達新台幣9411萬元，警察局長黃壬聰在致詞時指出，新廳舍以現代化綠能理念打造，內部規劃符合執勤與安全需求，將有效提升警察同仁服務效能，並帶動整體治安環境向上。

金寧分駐所原廳舍於民國81年間興建，為二層樓建築，因長年使用下因地基下陷、結構變形，為維護值勤同仁及民眾安全洽公空間，金門縣警察局遂向中央爭取「前瞻基礎建設-公有危險建築補強重建計畫」經費補助，並獲縣府及議會全力支持，於原址旁進行重建工程。

包括縣長陳福海、副議長歐陽儀雄、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門地檢署檢察長王柏敦、縣議員及地方仕紳等共同出席，吸引逾百名鄉親與警察同仁到場觀禮，場面隆重熱鬧。

新大樓為地上三層樓RC構造，歷經一年半施工順利完工，總經費達新臺幣9411萬元，其中中央補助7999萬3500元，地方自籌1411萬6500元，外觀簡潔現代，設計兼顧安全、便民與綠能，並通過綠建築合格級標章。內部動線流暢、設備完善，不僅提升員警工作效能，也讓洽公民眾更感舒適便利。

縣長陳福海致詞時表示，警察是維護社會安定的中堅力量，縣府即使在財源有限的情況下，仍全力籌措經費，為警察打造優質辦公空間，他也期勉全體同仁以新廳舍為新起點，持續守護治安、交通與民眾安全，共同營造「安居樂業、幸福金門」的生活環境。