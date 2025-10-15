「柏油山」掀政治風暴…柯志恩批高市府說法矛盾 高市府：抹黑

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議引發藍綠交鋒，高雄市府和市長陳其邁頻繁發聲明、製作圖卡指控藍營烏龍爆料，強調大坪頂屬合法暫置。國民黨立委柯志恩反擊，市府說法前後矛盾，才是混淆視聽的源頭；高市府回應，柯應為不懂法令烏龍爆料先認錯。

爭議起於市議員許采蓁8日在議會質詢揭露大坪頂堆置土石、瀝青形成「柏油山」，高市環保局當天新聞稿指出，現勘時發現暫置土方中夾雜塑膠管材、鋼筋等營建廢棄物，要求承商立即清理，廠商將土方、瀝青刨料暫置於保護區「不符合設施標準貯存規定」，依違反廢清法裁罰6000元至300萬元，並限期改善。

柯志恩說，她9日依據市府提供資訊評論，沒想到高市府當天下午卻改口，新聞稿刪去「不符規定、裁罰」等字眼，僅稱「暫置期間仍須遵守廢清法規定」。

她質疑，市府立場一夕翻轉，卻反過來批評她烏龍爆料「難道陳其邁市長是在說環保局一開始提供的是錯誤訊息？如果真要追究，源頭就是市府自己」。

柯志恩指，陳其邁13日受訪提到水利局去年3月已依法核准該場域為暫置區，廠商去年也完成水保，今年只是補件，稱「柯志恩已被市府打臉卻一再散布不實訊息」。

柯志恩反駁，她與議員13日會勘，水利局主秘說明地主已做簡易水保設施，但未經核定，直到許采蓁揭露後，才要求廠商補核定「這與市長所稱去年廠商就完成水保的說法完全不同」。

她反酸，不知這是否「水利局主秘打臉市長」，還是陳其邁也要說主秘造謠？她強調自己評論皆有所本，市府說法前後不一才是爭議根源，卻動用龐大資源將責任推給反對者「如此態度，高雄市民不會買單」。

柯也批評，難道「先上車、後補票」也能變成合法？甚至還出現「合法但未申請」新名詞，市府替廠商便宜行事，更有包庇之嫌。

高市府今天嚴正聲明，柯志恩委員一而再、再而三烏龍爆料，大坪頂保護區的公有事業設施暫置完全合乎都市計畫法的相關規定，包含台北市、新北市等六都皆有相同法規。

高市府強調，水利局人員說明，去年業者就完成水保工程，僅書面行政疏失，環保局開罰也是因為廠商未做好標示、覆蓋，屬業者管理疏失，與當地可以合法堆置土石並無牴觸，現場也沒有盜採濫填。

高市府批評，柯無視客觀事實，刻意忽略高市府多次說明，把合法暫置場扭曲抹黑為盜採濫填，為了個人選舉造勢一再抹黑依法行事的公務人員，市府對這樣惡質的政治操作無法接受。