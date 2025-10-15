高雄同志大遊行前哨戰 擦亮彩虹地景挺性別平權

2025高雄同志大遊行首度移師鳳山，11月29日登場。籌備單位今天上午邀政府機關、性別友善民代與性別團體清潔駁二彩虹地景，以實際行動表態支持性別平權，共同擦亮平權底色。

社團法人高雄市同志遊行聯盟協會上午9時在駁二彩虹地景舉辦「洗出高雄的驕傲：駁二彩虹地景潔地行動記者會」，包含無黨籍高雄市議員張博洋、民進黨籍高雄市議員林智鴻、同志諮詢熱線南部辦公室、性別友善觀光協會、同志家庭權益促進會南部辦公室、高雄市政府觀光局團隊等人均到場，以實際行動清潔彩虹地景表態支持性別平權，眾人最後更共同高喊「高雄彩虹洗一洗，平權城市真夠力」。

高雄同志大遊行總召Cony表示，今年以「豪彩投Voting with Pride」為主題，強調性別議題與公共參與的連結，這次洗地景行動正是高雄11月彩虹驕傲月及高雄同志大遊行前哨戰，象徵多元社群與公民力量共同擦亮這座城市平權底色。

張博洋說，雖然同婚已通過，但日常生活中仍存在歧視現象，平權應落實於生活每個角落，需要大家持續努力；林智鴻則表示，今年遊行首次前進鳳山，身為鳳山議員深感期待，也將全力支持。

駁二彩虹地景是目前全台最大的彩虹地景，也是高雄性別運動的重要標誌。這次「潔地行動」透過各界代表共同參與，象徵擦亮彩虹、展現立場，讓社會看見城市對多元共融的重視與承諾。