快訊

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

高雄同志大遊行前哨戰 擦亮彩虹地景挺性別平權

中央社／ 高雄15日電
2025高雄同志大遊行首度移師鳳山，籌備單位15日上午邀政府機關、性別友善民代一同清潔駁二彩虹地景，無黨籍高雄市議員張博洋（左）、高雄同志大遊行總召Cony（中）、民進黨高雄市議員林智鴻（右）到場參與，以實際行動表態支持性別平權。中央社
2025高雄同志大遊行首度移師鳳山，籌備單位15日上午邀政府機關、性別友善民代一同清潔駁二彩虹地景，無黨籍高雄市議員張博洋（左）、高雄同志大遊行總召Cony（中）、民進黨高雄市議員林智鴻（右）到場參與，以實際行動表態支持性別平權。中央社

2025高雄同志大遊行首度移師鳳山，11月29日登場。籌備單位今天上午邀政府機關、性別友善民代與性別團體清潔駁二彩虹地景，以實際行動表態支持性別平權，共同擦亮平權底色。

社團法人高雄市同志遊行聯盟協會上午9時在駁二彩虹地景舉辦「洗出高雄的驕傲：駁二彩虹地景潔地行動記者會」，包含無黨籍高雄市議員張博洋、民進黨籍高雄市議員林智鴻、同志諮詢熱線南部辦公室、性別友善觀光協會、同志家庭權益促進會南部辦公室、高雄市政府觀光局團隊等人均到場，以實際行動清潔彩虹地景表態支持性別平權，眾人最後更共同高喊「高雄彩虹洗一洗，平權城市真夠力」。

高雄同志大遊行總召Cony表示，今年以「豪彩投Voting with Pride」為主題，強調性別議題與公共參與的連結，這次洗地景行動正是高雄11月彩虹驕傲月及高雄同志大遊行前哨戰，象徵多元社群與公民力量共同擦亮這座城市平權底色。

張博洋說，雖然同婚已通過，但日常生活中仍存在歧視現象，平權應落實於生活每個角落，需要大家持續努力；林智鴻則表示，今年遊行首次前進鳳山，身為鳳山議員深感期待，也將全力支持。

駁二彩虹地景是目前全台最大的彩虹地景，也是高雄性別運動的重要標誌。這次「潔地行動」透過各界代表共同參與，象徵擦亮彩虹、展現立場，讓社會看見城市對多元共融的重視與承諾。

性別 同志遊行 平權

延伸閱讀

高雄短裙妹搭捷運疑遭跟拍 急求助民眾抓人不告了

800VDC 電力架構 鴻海率先在高雄採用

漂白豬腸流入高雄民代轟抽檢不足 衛生局：未流入市面

高雄培育新創人才 15名青年赴德國見學提升國際競爭力

相關新聞

高雄市垃圾調度平台淪為「搶單平台」？民代爆料有人狂攬多單

高雄市垃圾調度平台爆爭議，市議員陳麗娜指平台已淪為「搶單平台」，外縣市垃圾優先入場，本市業者卻抽不到名額的亂象，她要求強...

原來是他們捐的！高屏大橋「精神堡壘」地標 見證屏東由農轉商

屏東扶輪社資深社友90歲李文雄今年是他入社60周年，屏東扶輪社舉辦「入社60年感恩茶會」，表彰李文雄長年投身社會公益、服...

恆春古城西門限高2.1公尺屢遭撞 文資局：最快年底試辦禁四輪車

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，東、西、南、北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門...

「柏油山」水保書面補正 高市府、柯辦再互批

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議延燒，市府與國民黨立委柯志恩互批對方不實抹黑。市府透過各公所臉書等公務系統，指暫置場是合法...

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼表態「有意願投標」

高雄市府推動「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」，該案基地在澄清湖周邊12.43公頃，打造結合運動、休閒、醫療與商業...

高雄培育新創人才 15名青年赴德國見學提升國際競爭力

全球競爭浪潮下，累積國際經驗，已成青年人才培育重點。高市青年局與教育部青年發展署攜手推動「青年百億海外圓夢基金計畫」德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。