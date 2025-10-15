屏東書院K書中心附屬空間招商 月租調降1萬元

屏東書院K書中心附屬空間原承租業者今年4月退場，自此閒置。屏東縣政府將月租金調降新台幣1萬元，盼吸引優質品牌及青創團體進駐，即日起至25日公開招商。

屏東縣政府民政處今天新聞稿表示，公開招商的K書中心附屬空間，是整修後新設建築區塊，面積約16坪，鄰近勝利星村及屏東公園生活圈，交通便利、人潮穩定，適合發展文創、輕食、展覽或文化體驗等業態。

該處原月租金2萬5000元。民政處表示，此次招商條件調整為1萬5000元，期望以更具彈性租賃條件，吸引優質品牌及青年創業團隊進駐，為園區注入新活力。

民政處表示，屏東書院園區以縣定古蹟「屏東書院」為核心，結合周邊綠地及公共開放空間整建而成，於2021年完成全面整修，整體環境融入現代美學與文化意象。園區內設有K書中心、階梯瀑布、親水設施與景觀步道，成為兼具閱讀、休憩與親子互動功能文化據點，不僅保存歷史書院文化底蘊，更融合現代生活需求。

民政處提及，「屏東書院園區K書中心附屬空間」公開招商作業，自10月15日至10月25日止，詳細招商資格、作業日程及申請方式，可至民政處網站最新消息查閱「屏東書院園區K書中心附屬空間徵選須知」。

屏東書院K書中心附屬空間原由1間知名甜點店承租，業者今年4月提前解約，空間自此閒置。