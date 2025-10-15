鄰近台積電 高市府公辦都更推動左營眷村再生

高市府以公辦都更方式，推動左營區廍後段全區發動保存與再生計畫。文化局今天表示，基地位於中海路與軍校路路口，以及海功路與軍校路路口，交通便利，鄰近台積電高雄廠區。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，昨天舉辦「左營區廍後段單元四~七都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，共有12家廠商與會，現場討論熱絡；此案第1期招商共3案，已於今年3月順利標脫，基地合計達1萬1898坪，預估總投資金額上看新台幣322億元。

文化局說明，為達整體發展，續辦第2期招商，此次共4案，基地面積達1萬7146坪，更勝1期。

高市府秘書長郭添貴表示，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖然「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍然有限；市府以「新時代眷村」概念，導入民間資源，促成核心區眷舍全面修繕的務實策略，推動人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等面向發展。

文化局長王文翠表示，此次招商基地方整，周邊陸續建置公共設施，包括緯六路旁聯合里民活動中心、緯六路20米計畫道路開闢、眷村遺構公園興闢及公共停車等；去年文化部核定9億元眷村活化經費，相關眷舍修繕工程、環境改造工程，已陸續動工。

此次招商範圍，分別位於中海路與軍校路路口，以及海功路與軍校路路口，周邊交通便利，鄰近台積電高雄廠區、左營高鐵門戶與國道10號高速公路等。文化局強調，此案已於9月3日公告，預計12月31日截止，可組合作聯盟投標，歡迎投資人踴躍參與投標。