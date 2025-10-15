高雄市垃圾調度平台淪為「搶單平台」？民代爆料有人狂攬多單

高雄市垃圾調度平台爆爭議，市議員陳麗娜指平台已淪為「搶單平台」，外縣市垃圾優先入場，本市業者卻抽不到名額的亂象，她要求強化稽查、回歸本市垃圾優先處理的合約原則。環保局長張瑞琿回應，家戶垃圾處理仍是優先，將持續精進平台機制，杜絕利益交換。

陳麗娜指出，調度平台問題多年未解，除了外縣市的垃圾進來的狀況，掌握度不夠，最受業界詬病的就是平台抽籤亂象，她上網做了簡易測試「平台一打開就抽不到」，特定人士一次攬多單甚至轉賣名額。

「亂象怎麼解決？」陳麗娜質問，一般業者往往兩天才抽到一單，卻有人一次就能抽到許多單，「平台不是調度，而是搶單，還有人靠炒單牟利，這公平嗎？」她主張，應徹底比對各事業體的產能與產廢量，核實申報數字，報進來的量是多少、生產多少、該產生多少廢棄物，都要徹查。

面對質疑，環保局長張瑞琿強調，高雄市垃圾處理原則始終如一，優先是家戶垃圾約69至70萬噸，其次為一般事業廢棄物40至45萬噸，最後才是外縣市委託垃圾，若焚化爐處理量不足，會要求承商暫停收受外縣市垃圾，以保障本市垃圾優先。

針對調度平台亂象，環保局已展開檢討與修改，目前有案件已移送，並進入偵查程序，不便公開細節「待案件釐清後，會進行更大規模的檢討與調整。」

張瑞琿承諾，平台不會淪為利益交換的場域，會持續精進機制，強化透明度與稽查能量，確保高雄市垃圾處理更公平、也更順暢。

陳麗娜直言，正本清源還是要回歸稽查，依處理規範，順序應是高雄家戶垃圾、本市一般事業廢棄物，再來外縣市家戶垃圾，最後才是外縣市一般事業廢棄物，現在卻是本市一般事業廢棄物早早「卡關」。

她舉例，岡山與仁武焚化廠自收量制度走樣，以自收量名義提高價格，先燒外縣市垃圾，與優先處理本市合約精神不符。

陳麗娜說，高雄市每日平均處理量約3000多公噸，僅達設計量57%，若爐況健康，本市垃圾完全能妥善消化，目標是1年114萬公噸的垃圾量，除了提升回收、分類頻率，更重要的是垃圾優先處理權要保障本市，她要求環保局提出有效解方，徹底整改平台，稽查到位。