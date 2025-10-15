原來是他們捐的！高屏大橋「精神堡壘」地標 見證屏東由農轉商

屏東扶輪社資深社友90歲李文雄今年是他入社60周年，屏東扶輪社舉辦「入社60年感恩茶會」，表彰李文雄長年投身社會公益、服務地方精神，他在1965年加入扶輪社，1977年至1978年間擔任屏東扶輪社社長，是高屏最資深扶輪人。李文雄任職社長期間，在社友們爭取在橋下設置「精神時鐘」，希望成為屏東人心中信標，陪伴出外遊子，象徵「用時間守候出外人的心情」。

1970年代正值屏東戰後人口高峰期，城市建設蓬勃發展。1978年第二代高屏大橋啟用，取代1935年舊有與下淡水溪鐵橋共用公路橋，象徵地方邁入新時代。

李文雄回顧當年記憶指出，他當年任職社長期間，社友們爭取在橋下設置「精神時鐘」，希望這盞時鐘成為屏東人心中信標，象徵「用時間守候出外人的心情」。

現任屏東扶輪社第71屆社長林坤憲表示，屏東扶輪社歷經70年，見證地方從農村走向城市的發展歷程。過去扶輪人出錢出力，在許多公共建設及社會救助扮演關鍵角色，「屏東扶輪社在地70年，也是屏東地方由農轉工世代見證者」。

林坤憲指出，台灣1959年發生大規模小兒麻痺疫情，扶輪社率先響應防疫行動，自1960年起連續八年提供每年三千支沙賓疫苗，協助屏東孩童建立免疫防線。同年也在三地門建設自來水廠，解決偏鄉部落用水問題，該項工程更獲港澳等國際扶輪社響應。

近年推動千禧公園至游泳池間「扶輪橋」建設，為學童打造安全通學步道。該橋2015年啟用，資金多來自日本與韓國扶輪社募款，展現跨國公益合作的力量以及捐助馬拉威助產士訓練計劃，確保守護產婦及幼兒生命安全。