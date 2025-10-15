恆春古城西門限高2.1公尺屢遭撞 文資局：最快年底試辦禁四輪車

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，東、西、南、北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門因城門高度近年屢遭車輛撞擊，文資局表示，西門預計最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告一個月，強化古蹟與交通安全。

恆春古城四座城門承載交通需求，屢有事故發生，警方統計，四個城門中以西門最常發生車禍，平均每年發生1件，西門限高是2.1公尺；文資局14日晚間在恆春鎮辦西門交通安全試辦措施說明會。文資局說，西門近年來平均一年發生一到兩次車輛誤闖撞擊城門，導致城門受損，國產署也曾提告求償，法院判賠170萬元。

文資局指出，西門交通改善方案，從2023年3到6月與在地住戶溝通、辦說明會，當時取得共識，設置路阻方式，禁止四輪車輛進入，今年4月也通過屏東縣府道安會報試辦半年。未料今年9月又再發生西門遭車輛撞擊，文資局說，這次撞擊深度相當深，從城門口一路刮進去1.5米到2米的深度。

文資局表示，將試辦西門禁止四輪車進入，試辦期間設路檔，也會在相關路口設置說明與替代道路提醒。

文資局昨晚與居民說明未來西門交通改善方式。居民認為，設置路阻樣式太醜了，希望路阻樣式，可以符合古城的意象，或是設計幾個樣式讓大家票選，也是行銷宣傳；也有店家反應設置路阻影響店家生意。居民、律師張怡說，「路阻一定要放在景觀軸中心？視覺衝擊太大」

文資局表示，考量對西門周邊住戶影響最少情況，現階段規畫影響戶數兩戶，加上遊客大多拍照位置在路阻位置。另外對於路阻設計不美觀，這部分會再與規畫公司討論。