恆春古城西門限高2.1公尺屢遭撞 文資局：最快年底試辦禁四輪車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春古城門西門限高2.1公尺，平均每年發生一次車輛誤闖撞上西門，文資局表示，西門預計最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告一個月，強化古蹟與交通安全。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春古城門西門限高2.1公尺，平均每年發生一次車輛誤闖撞上西門，文資局表示，西門預計最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告一個月，強化古蹟與交通安全。記者劉星君／攝影

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，東、西、南、北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門因城門高度近年屢遭車輛撞擊，文資局表示，西門預計最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告一個月，強化古蹟與交通安全。

恆春古城四座城門承載交通需求，屢有事故發生，警方統計，四個城門中以西門最常發生車禍，平均每年發生1件，西門限高是2.1公尺；文資局14日晚間在恆春鎮辦西門交通安全試辦措施說明會。文資局說，西門近年來平均一年發生一到兩次車輛誤闖撞擊城門，導致城門受損，國產署也曾提告求償，法院判賠170萬元。

文資局指出，西門交通改善方案，從2023年3到6月與在地住戶溝通、辦說明會，當時取得共識，設置路阻方式，禁止四輪車輛進入，今年4月也通過屏東縣府道安會報試辦半年。未料今年9月又再發生西門遭車輛撞擊，文資局說，這次撞擊深度相當深，從城門口一路刮進去1.5米到2米的深度。

文資局表示，將試辦西門禁止四輪車進入，試辦期間設路檔，也會在相關路口設置說明與替代道路提醒。

文資局昨晚與居民說明未來西門交通改善方式。居民認為，設置路阻樣式太醜了，希望路阻樣式，可以符合古城的意象，或是設計幾個樣式讓大家票選，也是行銷宣傳；也有店家反應設置路阻影響店家生意。居民、律師張怡說，「路阻一定要放在景觀軸中心？視覺衝擊太大」

文資局表示，考量對西門周邊住戶影響最少情況，現階段規畫影響戶數兩戶，加上遊客大多拍照位置在路阻位置。另外對於路阻設計不美觀，這部分會再與規畫公司討論。

恆春古城北門也易遭撞擊，文資局說，以不影響北門整體外觀，北門前設限高架，提醒用路人注意。恆春古城門東西南北門是全台灣至今仍完整保留古城門，交通工具穿越城門城外、城內，很具歷史感。

屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面，提醒民眾預計2026年上半年將實施西門禁止四輪車進入。記者劉星君／攝影
恆春古城門西門2025年9月又發生撞擊，貨車太高撞上西門。圖／讀者提供
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面，提醒民眾預計2026年上半年將實施西門禁止四輪車進入。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面，提醒民眾預計2026年上半年將實施西門禁止四輪車進入。記者劉星君／攝影
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，這次刮出的深度1.5米到2米長。圖／讀者提供
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面，提醒民眾預計2026年上半年將實施西門禁止四輪車進入。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春古城門西門限高2.1公尺，平均每年發生一次車輛誤闖撞上西門，文資局表示，西門預計最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告一個月，強化古蹟與交通安全。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面，提醒民眾預計2026年上半年將實施西門禁止四輪車進入。記者劉星君／攝影
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，這次刮出的深度1.5米到2米長。圖／讀者提供
