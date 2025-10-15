聽新聞
「柏油山」水保書面補正 高市府、柯辦再互批

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄小港大坪頂被爆有一處堆置場被放大量廢瀝青變「柏油山」，國民黨立委柯志恩（左三）偕同黨籍市議員現勘。記者郭韋綺／攝影
高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議延燒，市府與國民黨立委柯志恩互批對方不實抹黑。市府透過各公所臉書等公務系統，指暫置場是合法使用，市長陳其邁說，有必要捍衛清白；柯志恩辦公室則砲轟市府「一條龍」攻擊、抹黑，所有評論皆基於議員質詢與高市府公開資訊，運用公部門資源打擊政敵，違反行政中立。

柯志恩前天與國民黨籍議員許采蓁、邱于軒至大坪頂坪北段保護區會勘暫置場，質疑去年至今未申請簡易水保計畫，整片林地憑空消失，讓大坪頂變成「大禿頂」，違法堆置廢棄物近一年。

柯志恩辦公室昨再批，市府動用市府資源「一條龍」攻擊，除市府臉書粉專外，非相關局處也遭市府強迫分享貼文，成為打擊政敵工具，嚴重違反行政中立原則。

柯辦強調，柯志恩基於民代職責，關注大坪頂「柏油山」案，所有評論皆基於議員質詢與高市府發布過的公開資訊，市府新聞稿先稱「經查廠商將汙水接管工程的開挖土方、瀝青刨料暫置該處，不符合設施標準貯存規定」、「現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善」，但隔日改口，只需依廢清法做好覆蓋、標示，市府可以更改說法，但絕不接受「抹黑」、「為選舉造勢扭曲事實」的不實指控。

市府昨又說明，此暫置場為汙水下水道工程依契約設置，經市府核定使用，堆置量符合契約使用。陳其邁則說，廠商去年完成水保工作，今年進行書面程序補正，柯志恩卻一再政治操作，市府沒有辦法接受。

柯志恩說，13日現勘時，水利局主秘張世傑告訴她，地主先前有做一些簡易水保設施，直到許采蓁揭露後，水利局才發現這些水保設施未經核定，所以要求廠商補核定，這些都有新聞直播影片為證，也與陳其邁市長所言不同，「這算不算是水利局主秘在打陳市長的臉，或陳市長也要說這位主秘造謠？」

柯志恩 陳其邁 廢棄物 許采蓁 保護區 瀝青

