聽新聞
0:00 / 0:00

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼表態「有意願投標」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
台鋼雄鷹球團總經理劉東洋（右）受訪時明確表示，台鋼「有意願參與投標」。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹球團總經理劉東洋（右）受訪時明確表示，台鋼「有意願參與投標」。記者劉學聖／攝影

高雄市府推動「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」，該案基地在澄清湖周邊12.43公頃，打造結合運動、休閒、醫療與商業的複合園區，總投資規模達180億元。昨招商會，台鋼雄鷹總經理劉東洋受訪明確表態，台鋼有意願參與投標，看好運動產業與城市發展結合的潛力。

這處運動休閒專區是全國首件以運動、休閒與樂齡健康產業為核心的公辦都更案。市府指出，該案透過大眾運輸導向發展模式（TOD），開發範圍達12.43公頃，包含2.87公頃運動休閒專用區、5.45公頃體育場用地及4.02公頃公園維護區。

得標業者須規畫至少1200坪運動設施與500坪公益教育空間，並租賃澄清湖棒球場9年11個月，確保每年舉辦至少50場棒球賽事，且一軍職棒賽事不得少於30場，與捐贈外野大型計分螢幕。

市府祕書長郭添貴說，澄清湖棒球場1999年啟用以來，是南台灣唯一符合國際A級規範球場，公辦都更將球場升級並確保永續營運，強化高雄作為國際運動城市品牌；都發局長吳文彥說明，因應澄清湖棒球場升級與捷運黃線Y3、Y4站開發規畫，啟動都市計畫檢討，歷經2年研議，去年12月獲內政部都委會通過，確立澄清湖第一排發展定位；運發局長侯尊堯補充，高雄棒球觀賽人次今年8月底突破38萬人次，有龐大運動能量與市場潛力，結合捷運黃線優勢，串聯鳳山、鳥松、文山生活圈，涵蓋約40萬人口，形塑「一日生活消費圈」。

昨招商會，台鋼雄鷹球團總經理劉東洋受訪說，台鋼「有意願參與投標」，看好專案結合職棒與城市發展潛力，未來將以組團隊形式參與標案。

市府為確保招商公開、公正、公平，成立廉政平台，本案收件截止至明年2月25日，鼓勵更多團隊投入，釋疑期限延長至11月3日，確保業者有時間提創新方案。

台鋼雄鷹 高雄市 澄清湖 棒球 公辦都更 運動

延伸閱讀

高市府公辦都更招商 打造12公頃運動休閒園區

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼雄鷹表態有意投標

高雄國慶升旗首度移師澄清湖 並送市民「果嶺」國慶大禮

高雄高爾夫球場改建「果嶺自然公園」明天啟用 亮點一次看！

相關新聞

「柏油山」水保書面補正 高市府、柯辦再互批

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議延燒，市府與國民黨立委柯志恩互批對方不實抹黑。市府透過各公所臉書等公務系統，指暫置場是合法...

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼表態「有意願投標」

高雄市府推動「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」，該案基地在澄清湖周邊12.43公頃，打造結合運動、休閒、醫療與商業...

高雄培育新創人才 15名青年赴德國見學提升國際競爭力

全球競爭浪潮下，累積國際經驗，已成青年人才培育重點。高市青年局與教育部青年發展署攜手推動「青年百億海外圓夢基金計畫」德國...

屏東高樹鄉要蓋第4座納骨塔 東興村民反對公所前高喊抗議

屏東縣高樹鄉有3座納骨塔，南區新南公墓納骨塔、北區高樹第一公墓納骨塔，均啟用逾30年，今年7月新南第二座納骨塔啟用，公所...

BLINK注意！BLACKPINK周末登高雄開唱 市府公布交管及交通資訊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會將於18、19日在高雄國家體育場開唱。交通局今天說，世運大道當天上午8時至午夜1...

高雄輕軌車禍多「去年累計24件」 交通局：持續檢討號誌及宣導

高雄市副議長曾俊傑今天在議會質詢表示，高雄輕軌車禍頻傳，去年共發生24件車禍，盼市府朝「零事故」目標努力。交通局長張淑娟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。