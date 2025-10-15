高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼表態「有意願投標」

高雄市府推動「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」，該案基地在澄清湖周邊12.43公頃，打造結合運動、休閒、醫療與商業的複合園區，總投資規模達180億元。昨招商會，台鋼雄鷹總經理劉東洋受訪明確表態，台鋼有意願參與投標，看好運動產業與城市發展結合的潛力。

這處運動休閒專區是全國首件以運動、休閒與樂齡健康產業為核心的公辦都更案。市府指出，該案透過大眾運輸導向發展模式（TOD），開發範圍達12.43公頃，包含2.87公頃運動休閒專用區、5.45公頃體育場用地及4.02公頃公園維護區。

得標業者須規畫至少1200坪運動設施與500坪公益教育空間，並租賃澄清湖棒球場9年11個月，確保每年舉辦至少50場棒球賽事，且一軍職棒賽事不得少於30場，與捐贈外野大型計分螢幕。

市府祕書長郭添貴說，澄清湖棒球場1999年啟用以來，是南台灣唯一符合國際A級規範球場，公辦都更將球場升級並確保永續營運，強化高雄作為國際運動城市品牌；都發局長吳文彥說明，因應澄清湖棒球場升級與捷運黃線Y3、Y4站開發規畫，啟動都市計畫檢討，歷經2年研議，去年12月獲內政部都委會通過，確立澄清湖第一排發展定位；運發局長侯尊堯補充，高雄棒球觀賽人次今年8月底突破38萬人次，有龐大運動能量與市場潛力，結合捷運黃線優勢，串聯鳳山、鳥松、文山生活圈，涵蓋約40萬人口，形塑「一日生活消費圈」。

昨招商會，台鋼雄鷹球團總經理劉東洋受訪說，台鋼「有意願參與投標」，看好專案結合職棒與城市發展潛力，未來將以組團隊形式參與標案。

市府為確保招商公開、公正、公平，成立廉政平台，本案收件截止至明年2月25日，鼓勵更多團隊投入，釋疑期限延長至11月3日，確保業者有時間提創新方案。