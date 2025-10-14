快訊

高雄培育新創人才 15名青年赴德國見學提升國際競爭力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
慕尼黑工業大學代表（左）向見習團學員介紹校內環境與創客空間等設施，學員專注聆聽。圖／青年局提供
慕尼黑工業大學代表（左）向見習團學員介紹校內環境與創客空間等設施，學員專注聆聽。圖／青年局提供

全球競爭浪潮下，累積國際經驗，已成青年人才培育重點。高市青年局與教育部青年發展署攜手推動「青年百億海外圓夢基金計畫」德國見學團，招募15名青年飛往慕尼黑，展開為期2周新創觀摩；局長林楷軒強調，見學團不只是出國考察，而是為高雄青年創造與全球創業鏈接的平台。

這群高雄青年齡介於21至30歲的學員，大多有創業競賽、社團領導或企業實習背景，專業橫跨科技應用、文化創意到企業管理，多元組成，不僅為課程討論帶來不同視角，也讓團隊合作更貼近真實市場場景。

「我們希望青年把在國際現場的所見所學，轉化為未來創業行動與品牌能量」林楷軒說，德國之所以被選定，並非偶然，德國作為工業4.0與創新創業的重鎮，德國在技術導向的創業環境與產業鏈結上，對台灣青年具備高度參考價值。

此次課程不僅進駐慕尼黑工業大學創業實驗室，接受從市場調查、商業模式設計到募資策略的系統訓練，也與當地加速器與新創團隊交流，實地體驗歐洲創業生態。

除學術與專業課程，行程還安排觀摩兩場定位不同的展會B2B、B2C，這讓學員能從企業端到消費市場，理解展覽作為產業連結與品牌經營的重要角色。

同時也走訪慕尼黑的歷史建築與文化街區，從人文體驗中培養跨文化敏感度，期能成為青年在品牌經營、跨境合作時的潛在資產。

青年局說明，見學團返國後，將於11月5日在駁二8號倉庫 Pinway 舉辦「青創交流活動」，屆時學員將分享在德國的學習成果，並與在地產業導師、青創團隊對話，從海外市場觀察到永續高雄青年創業挑戰賽成果，並將串聯多元創業資源，協助青年拓展人脈與市場。

青年局招募15位高雄青年參加「青年百億海外圓夢基金計畫」德國見學團，自桃園國際機場啟程展開跨國新創學習旅程。圖／青年局提供
青年局招募15位高雄青年參加「青年百億海外圓夢基金計畫」德國見學團，自桃園國際機場啟程展開跨國新創學習旅程。圖／青年局提供
學員走進慕尼黑工業大學創業實驗室見學新創課程，並藉由文化交流強化跨國合作能力。圖／青年局提供
學員走進慕尼黑工業大學創業實驗室見學新創課程，並藉由文化交流強化跨國合作能力。圖／青年局提供
慕尼黑工業大學代表向見習團進行校園導覽後，與學員一起在機械工程系門口合影。圖／青年局提供
慕尼黑工業大學代表向見習團進行校園導覽後，與學員一起在機械工程系門口合影。圖／青年局提供

青年 創業 德國 高雄市

