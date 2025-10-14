屏東高樹鄉要蓋第4座納骨塔 東興村民反對公所前高喊抗議

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉有3座納骨塔，南區新南公墓納骨塔、北區高樹第一公墓納骨塔，均啟用逾30年，今年7月新南第二座納骨塔啟用，公所考量鄉內南北狹長與北區使用需求，規畫在北區興建高樹第二納骨塔，遭當地東興村民反對，今到公所抗議。公所表示，依法推動程序，也舉辦說明會，多數居民都同意，預計今年11月完成招標。

高樹鄉東興村民組自救會，今到高樹鄉公所前舉牌抗議，東興村不應再蓋第二座納骨塔，要求將納骨塔位置要改在火葬場附近。自救委員會發起人楊佳富說，東興村興建第二座納骨塔、樹葬區，只在地方辦一次說明會，村民今年6月向鄉公所、代表會遞交過逾300名村民反對蓋第二座納骨塔，但鄉公所都沒有正面回覆，成立自救會。

楊佳富說，今到公所前陳情，希望公所改變計畫，高樹鄉的第四座納骨塔不要蓋在東興村。今天陳情抗議，縣議員宋麗華到場關心，現場自救會成員將陳情書交給鄉公所，由秘書梁達鳳出面接受。

梁達鳳表示，興建高樹鄉第一公墓第二納骨塔，其位置是在既有第一納骨塔旁邊，目前第一納骨塔已沒有地方可以容納，今年7月南區第二座納骨塔剛啟用， 可容納8000個塔位，已有2000多塔位使用。

高樹鄉公所表示，高樹鄉65歲以上人口比例高達30％，到今年9月底，北區高樹第一公墓納骨塔地下室已暫厝200多名先人骨灰，納骨空間明顯不足，興建有迫切且必要性。一切依法推動，將採最有利標方式辦理統包工程，預計今年11月完成招標，工程期程，基本設計、細部設計與建照申請約6個月，工程施工期約1年2月。經費約1億元，提供1萬個塔位。

