BLINK注意！BLACKPINK周末登高雄開唱 市府公布交管及交通資訊

中央社／ 高雄14日電
南韓女團BLACKPINK世界巡迴演唱會將於18、19日在高雄國家體育場開唱。圖／路透社資料照
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會將於18、19日在高雄國家體育場開唱。交通局今天說，世運大道當天上午8時至午夜12時將實施交管，另有捷運、台鐵加密班次及免費接駁車服務。

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」高雄場將於10月18日、19日在高雄國家體育場舉行。高雄市交通局今天公布相關交通資訊。

高市交通局新聞稿說明，世運大道10月18日及19日上午8至午夜12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局並預測，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

有接送需求的民眾，可利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。至於散場部分，高雄捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至5分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演場會場將安排免費接駁專車，下午2時30分至6時30分提供高鐵左營站及台鐵新左營站到演唱會場的進場接駁車服務，晚上9時30分至11時30分提供演唱會場到高鐵左營站及台鐵新左營站的散場接駁車服務。

機車臨時停放區則規劃於高雄國家體育場西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為10月18日、19日上午8時至晚上11時，騎車前往的歌迷可多利用、務必準時離場。

交通局強調，會場依照慣例絕不提供汽車停車位，呼籲民眾不要開車來，以免找不到停車位延誤進場時間。另外，台鐵及台灣高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，詳細列車及購票資訊可至台鐵及台灣高鐵官網查詢。

BLACKPINK 演唱會 高雄市

