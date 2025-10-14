高雄輕軌車禍多「去年累計24件」 交通局：持續檢討號誌及宣導

快訊

中央社／ 高雄14日電
高雄輕軌。聯合報系資料照／記者宋原彰攝影
高雄市副議長曾俊傑今天在議會質詢表示，高雄輕軌車禍頻傳，去年共發生24件車禍，盼市府朝「零事故」目標努力。交通局長張淑娟表示，會持續檢討交通指引號誌及宣導。

曾俊傑質詢表示，高雄輕軌車禍消息頻傳，去年一整年發生24件車禍，平均1個月2件。今年統計到9月17日，發生件數則是15件，雖然略有減少，但還有改善空間，希望市府能朝「零事故」目標努力。

張淑娟答詢表示，輕軌車禍主因都是用路人違規導致，會持續檢討交通指引號誌並全面宣導，以減少車禍發生次數。

曾俊傑也關切黃線捷運工程，捷運局長吳嘉昌表示，中央對黃線捷運的補助明年減少約新台幣71億元，不過不會影響已經發包的黃線工程，會持續要求中央給予補助，市府也會透過墊付、追加預算等因應。

另外，對於內門觀光休閒園區進度，曾俊傑強調該案從2014年選址推動到現在，已經超過10個年頭，如今總算排除萬難接近完工，希望能儘速營運。

對此，觀光局長高閔琳表示，工程進度已達98.89%，預定明年第1季開放，也不排除今年底就試營運。

