扶輪社澎湖動土建和平意象公共藝術 預計115年完工

中央社／ 澎湖縣14日電

國際扶輪社在澎湖興建的「國際扶輪和平意象」公共形象藝術，今天動土，預計115年完工，屆時將敲響鐘聲，除宣告台灣和平外，也期望呈現全世界皆能共同宣告「和平」。

國際扶輪社「國際扶輪和平意象」公共形象藝術，今天由澎湖縣陳光復、馬公市長黄健忠、澎湖縣議會副議長藍凱元、澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇、國際扶輪社3470地區總監莊和達、台南市和平扶輪社長徐瑛琦與澎湖、馬公、天人菊和海風等四社共同動土，見證這項象徵和平與團結的重要工程啟動。

陳光復表示，國際扶輪社長期致力於公益服務與國際交流，不僅深耕地方關懷，更以推動世界和平，感謝台南市和平扶輪社發起籌建「國際扶輪和平意象」公共形象藝術，並由全台12地區扶輪社冠名捐款推動設立，對宣示和平具有意義，未來也可望成為觀光景點。

莊和達表示，全世界160多個國家有國際扶輪社，社友人數超過110萬人，在台灣就有10個和平社，選在澎湖興建「國際扶輪和平意象」公共形象藝術，期為台灣和全世界帶來和平。

「國際扶輪和平意象」公共形象藝術，座落在馬公第三漁港的國際廣場內，外觀是圓形地盤，含基座約6公尺高，採用MRC纖維混凝土施作，主要以中文宣告「和平」，輔以多國的「和平」文字，並由三種設計的日晷合為一體、中間的和平鴿藝術造型塑像與一面國際扶輪和平意象及台灣與一個鏤空數字金屬圈所構成，預計115年完工，配合國際年會召開時敲響和平的鐘聲。

澎湖縣 陳光復

