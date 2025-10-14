快訊

高雄楠梓林蔭大道變「斷頭樹」 公園處：依規疏枝降高

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝

高雄楠梓區學專路兩側雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料有樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪，粗暴破壞景觀，恐更易造成樹木受傷而釀災。市府公園處回應，學專路樹木已長至6、7層樓高，緊鄰住戶，落葉擾民，也憂心颱風來襲倒樹風險，依規定疏枝降高，兼顧樹木健康與公共安全。

不過森林城市協會理事長莊傑任指出，斷頭式修剪危害相當大，諸多先進國家都明文禁止這樣修剪樹木，因為更容易導致病蟲害、削弱樹木生長，以及新生枝條與主幹無法有效連結，增加劈裂風險及斷枝掉落情形。

莊傑任強調，樹幹出現過大傷口，導致空洞腐朽與根系衰退，長期下來樹木難以恢復原本景觀，甚至因新枝雜亂生長，風阻更大，增加倒伏風險。

他表示，去年山陀兒颱風造成樹倒災情，屬於極端偶發事件，為了少見颱風大幅破壞樹木恐慌式修剪樹木，無助防災，反而恐釀更多災情，籲市府立即停工，全面停止矮化、縮冠修剪方式，保護高雄珍貴綠色資產。

公園處解釋，修剪維護是依高雄市景觀樹木作業規範，學專路一帶樹木高度達6、7層樓，緊鄰住宅屋頂，落葉及枝幹影響民眾生活，颱風季節更增加倒樹風險，居民多次反映擔心安全問題，因此適度疏枝降高，並非斷頭式修剪。

公園處說明，學專路、加昌路至後勁北路約60棵樹，列入此次修剪範圍，主要是降低樹高與密度，避免持續往上生長，若修剪產生傷口，會塗藥預防性處理，降低病蟲害風險。

楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路兩側雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路兩側雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝
楠梓學專路雨豆樹、樟樹交織的林蔭大道，今天遭環團爆料，不乏樹齡逾30年以上老樹遭斷頭式修剪。記者郭韋綺／翻攝

