高雄市舉辦「鳳山復古野餐日」 10月18日、19日登場

中央社／ 高雄14日電

高雄市政府觀光局今天宣布，睽違3年，「鳳山復古野餐日」將於10月18日至19日下午3時至晚上8時於大東濕地公園回歸辦理。邀民眾一起復古穿搭參加野餐，共同重溫復古時光。

觀光局長高閔琳表示，「鳳山復古野餐日」結合在地美食、音樂演出與職人創作，打造充滿復古情懷的野餐氛圍。此次活動邀請超過50攤美式餐車及市集品牌，歡迎喜愛古董舊貨及復古風格的民眾到現場挖寶。

觀光局今天發布新聞稿表示，活動現場也精心規劃多項復古體驗與趣味活動，包含以懷舊公車站為靈感的「候車亭拍照區」及「懷舊童玩體驗區」，讓家長與孩子們透過闖關遊戲重溫童年樂趣。

此外，也邀請民眾響應「復古穿搭」，凡穿著老派造型參加活動，即可至服務台參加「懷舊小物一把抓」抽獎，將驚喜小物帶回家。

觀光局說明，此次活動有多家名店推出兼具創意與經典風味的限定菜色，例如「碧南庄肉圓專賣店」則將老味道結合文青風，為肉圓注入新靈魂；「湘松花鍋物」用辣皮蛋拌麵掀起復古風味新浪潮。

另外，為鼓勵落實環境友善，此次「鳳山復古野餐日」自備環保餐具者，可至服務台兌換10元折價券，並享市集品牌專屬優惠。民眾可搭乘高雄捷運橘線至「O13大東站」1號出口，步行即可抵達會場。

野餐 觀光局 高雄市

