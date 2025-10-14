高市府公辦都更招商 打造12公頃運動休閒園區

高市府今天舉辦「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」招商說明會，該案將打造為12公頃複合式運動休閒園區，總面積達12.43公頃，預估總投資規模達180億元。

高市府說明表示，該案是以運動、休閒及樂齡健康產業為核心的公辦都更案，結合捷運黃線區位優勢，推動大眾運輸導向發展（TOD），打造複合式運動休閒園區。市府並成立廉政平台，確保招商過程公開、公平、公正。

運發局長侯尊堯表示，此案開發範圍除2.87公頃運動休閒專用區外，並納入5.45公頃體育場用地及周邊4.02公頃公園闢建維護，總面積達12.43公頃，總投資規模達新台幣180億元。

實施者須規劃至少1200坪運動設施及500坪都更教育公益空間，並租賃澄清湖棒球場9年11個月，每年舉辦至少50場棒球活動，其中中華職棒一軍賽事不少於30場，並捐贈外野計分大螢幕，確保球場升級與永續營運。

都發局長吳文彥說，市府因應澄清湖棒球場升級及捷運黃線Y3、Y4站開發規劃，啟動都市計畫檢討，去年12月終於獲內政部都委會通過，確立澄清湖第一排的發展定位，奠定此案招商推動基礎。

都發局表示，此案具捷運雙站優勢，將串聯中正生活圈與鳳山本館商圈約8萬人消費腹地，並吸引鳳山、鳥松約40萬人口消費潛力，形成結合運動、休閒、商業與健康樂齡的一日生活消費商圈。

此案收件截止至明年2月25日，市府表示，為鼓勵更多團隊投入，將釋疑期限延長至11月3日，確保業者有充足時間提出創新方案，歡迎優質團隊踴躍投標。