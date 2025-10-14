高雄星光水岸公園24日試營運 新增滑水道、水上鞦韆

高雄市星光水岸公園將於24日試營運，高雄市海洋局表示，升級後戲水區面積擴大至約2.94公頃，並新增滑水道、港景鞦韆等設施，也設有遮陽棚、更衣室與廁所等。

海洋局今天新聞稿表示，「2025高雄海洋派對」將於24至26日登場，今年活動亮點是結合星光水岸公園試營運，串聯愛河灣與高雄港第3船渠2大水域，打造規模最大海洋遊憩盛典，再次展現高雄「海洋首都」的城市魅力。

海洋局表示，全新升級的「星光水岸公園」將於24日試營運開放，此處之前是前鎮新光公園戲水區，經市府重新規劃升級後，戲水區面積擴大至約2.94公頃，除了新增滑水道、港景鞦韆等設施，也設有遮陽棚、更衣室與廁所。夜晚更有舞台表演與燈飾，營造最浪漫的港灣夜晚嘉年華。

「2025海洋派對」活動範圍橫跨星光水岸公園、高雄港21號碼頭停車場、第3船渠遊艇碼頭，以及愛河灣周邊水陸場域；現場有SUP立式划槳等各式親水設施、趣味競賽活動，還有遊艇展示、海洋學堂、遊艇搭乘等體驗，周邊也有美食創意市集、互動展演、夜間光環境等。

「氣墊遊具區」設在高雄港21號碼頭停車場，海洋局表示，為免現場排隊久候，提供「高雄數位市民」官網可線上預約報名（報名網址https://gov.tw/NqT）。此外，第3屆「2025高雄創意造筏競賽」將在大港橋周邊水域登場，除了延續刺激的造筏競速賽外，更強調環保材質與造型創意，設立多個獎項。