青年百億圓夢基金 高雄15名青年赴德國見學新創

中央社／ 高雄14日電

高市府推動「青年百億海外圓夢基金計畫－新創原動力」德國見學團，15名高雄青年飛抵德國慕尼黑，展開2週新創學習之旅；行程結合學術研習、實務交流與文化體驗等。

高雄市青年局與教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫－新創原動力」，高雄市青年局長林楷軒表示，市府培力青年創業的國際連結經驗，強化跨國學習與市場拓展的機會；此次見學團前進德國，正是具體行動。

林楷軒說，德國在全球工業與創新發展中具指標地位，課程除規劃慕尼黑工業大學（TUM）的創業實務學習、企業參訪與加速器交流，也融入在地文化體驗。盼學員把握難得的海外觀摩機會，將所見所學帶回台灣，轉化為創業行動與品牌能量，讓高雄的青創實力在國際舞台上被看見。

青年局表示，見學團由高雄大學教授翁銘章領隊，15名青年學員大多來自高雄，年齡介於21至30歲，背景有社團領導、企業實習與創業競賽等經歷，橫跨科技應用、文化創意及企業管理等不同領域。

見學團員將至慕尼黑工業大學創業實驗室（TUMVenture Lab），接受系統化新創課程訓練，內容涵蓋市場調查、商業模式設計到募資策略，並與當地新創團隊及加速器進行交流。

此外，見學團也將參訪2場分別以B2B與B2C為主題的展會，青年局表示，藉由觀摩不同定位的展覽，學員可理解產業展會與大眾展覽的策展差異，深化對市場趨勢與品牌經營的理解，進一步累積國際市場拓展的寶貴經驗。

青年局說明，見學團返國後，將於11月5日在駁二8號倉庫Pinway舉辦「青創交流活動」，安排學員分享德國見學成果，並規劃產業導師座談、在地青創交流及海外商機與「永續高雄青年創業挑戰賽」成果對話。活動將串聯多元創業資源，協助青年拓展人脈與市場。

青年 創業 德國 高雄市

