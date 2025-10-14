「三隻小豬的家」像墳墓？蓮池潭居民怕怕的 高市府將發包改善

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮，居民反映正面看起來像墳墓，讓人不太舒服。圖／議員陳玫娟提供
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮，居民反映正面看起來像墳墓，讓人不太舒服。圖／議員陳玫娟提供

高雄蓮池潭環湖廟宇林立，文化特色獨具一格，頗受外籍遊客喜愛。不過2年前兒童特色公園內新增一座「三隻小豬」迷宮，小朋友玩樂沒問題，卻讓居民感覺像墳墓，出門看了心裡不舒服。議員今在議會質詢要求改善，觀光局表示，11月將動工修整外貌。

蓮池潭兒童公園是高雄具特色的共融公園之一，裡面設置鳥巢鞦韆、彩色山丘等設施，2023年又新增三隻小隻迷宮，強調以童話故事的三隻小豬故事為主題，打造迷宮廣場。

市議員陳玫娟今在高市議會交通部門質詢指出，蓮池潭居民反映，兒童特色公園內的遊具造型像墳墓，造成不適與恐懼，且有人覺得不吉利、觸霉頭，玩樂設施觸及文化忌諱。

陳玫娟說，三隻小豬的家正面跟墳墓真的很像，蓋好不久就接獲居民陳情，當時觀光局考量工程保固問題，無法立即變更，當地居民持續關心，希望市府積極處理。

觀光局長高閔琳回應，遊具設計讓民眾覺得不是很理想，預計10月上網招標、11月動工，會把形狀修整得更現代一點。

高市議員陳玫娟關心蓮池潭兒童公園的設施外型，希望市府觀光局設法改善。圖／取自高市議會
高市議員陳玫娟關心蓮池潭兒童公園的設施外型，希望市府觀光局設法改善。圖／取自高市議會
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮（圖左），居民反映正面看起來像墳墓（圖右），讓人不太舒服。圖／議員陳玫娟提供
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮（圖左），居民反映正面看起來像墳墓（圖右），讓人不太舒服。圖／議員陳玫娟提供
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮，背面看沒問題，正面的感受卻大不同。圖／議員陳玫娟提供
左營蓮池潭的兒童公園打造「三隻小豬」迷宮，背面看沒問題，正面的感受卻大不同。圖／議員陳玫娟提供

