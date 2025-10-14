聽新聞
0:00 / 0:00
「三隻小豬的家」像墳墓？蓮池潭居民怕怕的 高市府將發包改善
高雄蓮池潭環湖廟宇林立，文化特色獨具一格，頗受外籍遊客喜愛。不過2年前兒童特色公園內新增一座「三隻小豬」迷宮，小朋友玩樂沒問題，卻讓居民感覺像墳墓，出門看了心裡不舒服。議員今在議會質詢要求改善，觀光局表示，11月將動工修整外貌。
蓮池潭兒童公園是高雄具特色的共融公園之一，裡面設置鳥巢鞦韆、彩色山丘等設施，2023年又新增三隻小隻迷宮，強調以童話故事的三隻小豬故事為主題，打造迷宮廣場。
市議員陳玫娟今在高市議會交通部門質詢指出，蓮池潭居民反映，兒童特色公園內的遊具造型像墳墓，造成不適與恐懼，且有人覺得不吉利、觸霉頭，玩樂設施觸及文化忌諱。
陳玫娟說，三隻小豬的家正面跟墳墓真的很像，蓋好不久就接獲居民陳情，當時觀光局考量工程保固問題，無法立即變更，當地居民持續關心，希望市府積極處理。
觀光局長高閔琳回應，遊具設計讓民眾覺得不是很理想，預計10月上網招標、11月動工，會把形狀修整得更現代一點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言