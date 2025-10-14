全國運動會將登場 屏東拳擊好手賴主恩力拚個人第六金

114年全國運動會將在10月18日至23日在雲林縣舉行，本屆屏東縣代表隊人數有525人，參加29種競賽項目，有部分賽事提前開設，屏東縣已經奪下2金。屏東縣長周米今在縣府大禮堂舉行授旗典禮，連續10年拿下5屆全運會拳擊冠軍的賴主恩，今年力拚全運會個人第6金紀錄，他說「心態要保持穩定，也不要太過於有得失心，把最好的狀態保留在比賽，希望拚出好成績！」。

周春米說，屏東縣將在116年舉辦全國運賽事，是繼109年承辦全中運、113年辦理全民運後，全國唯一十年內舉辦三大國家運動會的城市，縣府也積極興建運動場域、提供更多專任工作機會，讓選手們有更好的發展。

今天授旗典禮，周春米致贈代表隊運動服裝，由武術選手劉菖閔代表接受，象徵選手們披上戰袍、蓄勢待發；並親自授旗，由拳擊選手賴主恩代表揮旗展現屏東隊氣勢高昂奪勝的決心。

周春米說，屏東代表隊戰將雲集，已取得2面金牌，自由車選手蔡雅羽10月4日為屏東獲得首金，完成越野賽4連霸。競技體操傳捷報，林宜蓁在地板決賽為屏東拿下第2金。挑戰6連霸拳擊勇士賴主恩、2025成都世界運動會獲銅牌的武術選手劉菖閔，在2025世界競速溜冰錦標賽為台灣奪下金牌的屏東好手郭立陽、劉懿萱等人，期盼帶領屏東隊創高峰。

周春米說，全國運是全國最高規格運動賽事，去年獲7金12銀14銅，共33面獎牌，勉勵選手在此屆綻放榮光、全力以赴，高壓賽事中發揮平時訓練，也請領隊、教練照顧選手安全。

從104年起連續10年5屆獲冠軍排灣族拳擊選手賴主恩，今年挑戰第6金紀錄，他說，「心態保持穩定，也不要太過於得失心，把最好的狀態保留在比賽，希望拚出好成績！」

屏東縣體育發展中心表示，屏東代表隊參加競賽項目包含田徑、水上運動、體操、韻律體操、射箭、射擊、籃球、排球、沙灘排球、羽球、網球、桌球、霹靂舞、拳擊、柔道、跆拳道、角力、高爾夫、舉重、擊劍、帆船、自由車、馬術、現代五項、武術、滑輪溜冰、空手道、軟式網球及卡巴迪等29種類。