高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼雄鷹表態有意投標

高雄市府推動「烏松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」，該案基地位於澄清湖周邊12.43公頃，打造結合運動、休閒、醫療與商業的複合園區，總投資規模達180億元。今天招商會上，台鋼雄鷹總經理劉東洋受訪明確表態，台鋼有意願參與投標，看好運動產業與城市發展結合的潛力。

這處運動休閒專區為全國首件以運動、休閒與樂齡健康產業為核心的公辦都更案。市府指出，該案將透過大眾運輸導向發展模式（TOD），開發範圍達12.43公頃，包含2.87公頃運動休閒專用區、5.45公頃體育場用地及4.02公頃公園維護區。

未來得標業者須規畫至少1200坪運動設施與500坪公益教育空間，並租賃澄清湖棒球場9年11個月，確保每年舉辦至少50場棒球賽事，其中一軍職棒賽事不得少於30場，以及捐贈外野大型計分螢幕。

市府祕書長郭添貴指出，澄清湖棒球場1999年啟用以來，為南台灣唯一符合國際A級規範球場，期盼藉由公辦都更將球場升級並確保永續營運，強化高雄作為國際運動城市品牌。

此案特色包括公辦都更升級球場，確保永續營運，帶動城市品牌提升，結合捷運黃線串聯鳥松、鳳山及文山學區，形成一日生活圈消費聚落，串聯長庚醫院資源推動運動與醫療，發展健康樂齡與休閒產業，預估運動產業規模可達百億元。

都發局長吳文彥說明，因應澄清湖棒球場升級及捷運黃線Y3、Y4站開發規畫，啟動都市計畫檢討，歷經2年研議，去年12月獲內政部都委會通過，確立澄清湖第一排發展定位，奠定本案招商推動基礎。

運發局長侯尊堯補充，高雄棒球觀賽人次今年8月底已突破38萬人次，擁有龐大運動能量與市場潛力，結合捷運黃線優勢，串聯鳳山、鳥松、文山生活圈，涵蓋約40萬人口，形塑「一日生活消費圈」。

招商會上，最受矚目莫過於台鋼雄鷹球團總經理劉東洋受訪時明確表示，台鋼「有意願參與投標」，看好專案結合職棒與城市發展的潛力，未來將以組團隊形式參與標案。

不過台鋼成軍以來選定澄清湖棒球場為主漲，卻始終未認養球場，他回應，台鋼對運動產業向來抱持積極態度，只是仍須考量主客觀條件與投資人組合成熟度，職棒隊若要邁向永續經營，必須結合完善場域與專區資源「這是一個比較健全的方向」。

他也坦言，交通是發展關鍵，澄清湖棒球場雖有場地優勢，仍受限於交通不便，未來捷運黃線如期完工，將可成為運動專區發展的關鍵因素。