「柏油山」引爆戰火 柯志恩轟市府一條龍攻擊 陳其邁回擊散播不實資訊

高雄大坪頂暫置場爭議擴大，高雄市府昨在各公所臉書貼文澄清，說明此處是合法使用，柯志恩是烏龍爆料。柯志恩辦公室今早回擊，引用市府說法，卻反被指控造謠，荒謬可笑，不接受不實指控。陳其邁強硬回應，此案有國民黨議員居中協調八次，無法接受柯用不實的資料抹黑、政治操作，有必要捍衛同仁清白。

柯志恩辦公室指出，昨天柯志恩與議員許采蓁、邱于軒至大坪頂坪北段保護區會勘，遭高雄市府動用全市府資源「一條龍」攻擊；除市府粉專外，非相關局處也遭府方強迫分享貼文，成為打擊政敵工具，質疑市府嚴重違反行政中立原則。

柯辦表示，許采蓁議員10月8日在市議會質詢，市府新聞稿，稱「經查廠商將汙水接管工程的開挖土方、瀝青刨料暫置該處，不符合設施標準貯存規定，依廢清法裁罰，最高罰300萬元，且於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀」。市府隔日又改口，稱只需要依廢清法做好覆蓋、標示，現在竟然又說柯志恩稱該場所不能暫置道路工程刨除物料，並非事實。

陳其邁今早表示，柯志恩10月9日說，保護區不能作為暫置或開採，其實六都的法律規定非常清楚，在保護區內可以作為公用事業的土石堆放，那包括新北市就有一處作為土資場。

陳其邁說，去年3月26日水利局就依法令來核准在該地區進行小港汙水系統工程的相關暫置場域，廠商去年也完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單，柯委員已被市府打臉，卻還一再散布不實訊息。

針對水保部分，陳其邁表示，水利局做過多次說明，去年廠商就已經完成水保的工程，柯一而再、再而三用不實的的資料來進行抹黑、政治操作，市府沒有辦法接受，有義務向市民說明事件經過跟澄清事實。

陳其邁也直指此案也跟國民黨議員有關。他表示，國民黨議員前後關心八次，居中協調，把相關法律跟代辦事項做釐清。如果這個是包庇護航，那不是國民黨議員在包庇護航嗎？在進行爆料之前，難道事實不用做查證嗎？不用向市府詢問嗎？問同黨議員就能知道來龍去脈。

市府說明，本案暫置場為汙水下水道工程依契約設置，經市府核定使用，堆置量符合契約使用，並無額外增加。廠商於去年即已完成水保工程，於今年10月9日所提文件，屬於書面程序補正，並非重新申請或擴大使用。此區域為公用事業工程合法暫置使用，目前現場堆置物料皆為工程挖除土方及管材，管理依規、用途明確，並非盜採濫填，絕無違法情事。