「老兵召集令×金門找金喜」開跑　打卡集金幣戰地新體驗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府觀光處自即日起至11月17日推出「老兵召集令 × 金門找金喜」集金幣活動，邀請退役老兵與遊客一同走進戰地景點，在任務闖關中蒐集金幣、兌換限量好禮。圖／縣府觀光處提供
金門縣政府觀光處自即日起至11月17日推出「老兵召集令 × 金門找金喜」集金幣活動，邀請退役老兵與遊客一同走進戰地景點，在任務闖關中蒐集金幣、兌換限量好禮，重溫金門的戰地風華。

金門縣觀光處表示，此次活動整合「金門行動旅服」系統與「老兵召集令」活動，串聯新市256、金門縣陶瓷廠、尚義機場金酒門市等指定任務點，以及獅山砲陣地、漁村小艇坑道、134高地等代表性景點，透過數位任務與互動遊戲，在遊玩的同時，也能更深入了解金門的戰地文化。

參加者只要開啟手機GPS登入系統、完成打卡任務，即可獲得金幣，累積金幣除了能挑戰「金輪盤」小遊戲，還可至配合的老兵召集令活動特約店家兌換炒泡麵、芋頭鮮奶、貢糖、一條根滾珠瓶、雞蛋仔及LINE點數等特色好禮，數量有限，兌完為止。

觀光處長許績鑫表示，「金門找金喜」以戰地文化為主軸，讓遊客透過互動任務遊程，深入了解金門的歷史底蘊與在地魅力，同時也活絡商圈、帶動觀光新能量。今年「金門行動旅服」平台全面升級AI智慧功能，提供24小時AI客服、智慧行程規劃與多語系語音導覽，讓國內外旅客感受更便利、貼心的智慧旅遊體驗。

觀光處也同步邀請合法在地食宿、交通、體驗與旅行業者加入「金門行動旅服」平台，透過線上曝光吸引更多旅客，共同打造「友善金門、多元旅遊」的理想環境。有意加入的業者可洽一站式服務專員（電話：082-323550）。「金門行動旅服」官方連結：https://pwa.kinmen.travel

金門縣政府觀光處自即日起至11月17日推出「老兵召集令 × 金門找金喜」集金幣活動，邀請退役老兵與遊客一同走進戰地景點，在任務闖關中蒐集金幣，重溫金門的戰地風華。圖／縣府觀光處提供
