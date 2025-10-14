「老兵召集令×金門找金喜」開跑　打卡集金幣戰地新體驗

金門縣政府觀光處自即日起至11月17日推出「老兵召集令 × 金門找金喜」集金幣活動，邀請退役老兵與遊客一同走進戰地景點，在任務闖關中蒐集金幣、兌換限量好禮，重溫金門的戰地風華。

金門縣觀光處表示，此次活動整合「金門行動旅服」系統與「老兵召集令」活動，串聯新市256、金門縣陶瓷廠、尚義機場金酒門市等指定任務點，以及獅山砲陣地、漁村小艇坑道、134高地等代表性景點，透過數位任務與互動遊戲，在遊玩的同時，也能更深入了解金門的戰地文化。

參加者只要開啟手機GPS登入系統、完成打卡任務，即可獲得金幣，累積金幣除了能挑戰「金輪盤」小遊戲，還可至配合的老兵召集令活動特約店家兌換炒泡麵、芋頭鮮奶、貢糖、一條根滾珠瓶、雞蛋仔及LINE點數等特色好禮，數量有限，兌完為止。

觀光處長許績鑫表示，「金門找金喜」以戰地文化為主軸，讓遊客透過互動任務遊程，深入了解金門的歷史底蘊與在地魅力，同時也活絡商圈、帶動觀光新能量。今年「金門行動旅服」平台全面升級AI智慧功能，提供24小時AI客服、智慧行程規劃與多語系語音導覽，讓國內外旅客感受更便利、貼心的智慧旅遊體驗。