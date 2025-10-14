快訊

高雄港郵輪觀光客慘敗基隆港 議員要求改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員鍾易仲關切高雄郵輪觀光，不解為何成立旅運中心後，觀光人次卻遠不如沒有旅運中心的基隆港。圖／取自高雄市議會
議員鍾易仲關切高雄郵輪觀光，不解為何成立旅運中心後，觀光人次卻遠不如沒有旅運中心的基隆港。圖／取自高雄市議會

高雄港旅運中心成立2年，郵輪觀光人次卻一年不如一年，議員鍾易仲今在議會關切，為何郵輪旅客人次跟基隆落差極大，去年高雄9萬人、基隆78萬人次，要求市府強化郵輪觀光。高市觀光局表示，岸上觀光已經盡力推動，後續會跟海洋局繼續努力。

高市議會今早進行交通部門質詢，議員鍾易仲質疑，為何高雄花50億元興建高雄港旅運服務中心，觀光人次卻沒有相對提升，反而遠遠落後沒有旅運中心的基隆港

鍾易仲說，高雄旅運中心2023年啟用，113艘、遊客18.6萬人，2024年59艘、9萬人，2025年上半年預報有115艘、17萬人，但上半年實際只有36艘、5.6萬人，能否達到10萬人，目前為止還是問號。反觀基隆港，2023 年28.8萬人、 2024年 78.6萬人，今年1至8月已經達到70萬人，全年度甚至可能突破90萬人次。

鍾易仲認為，高雄條件比基隆好，有了旅運中心，郵輪經濟沒有更好，反而後退，可能原因是高雄沒有固定航商合作，航次無法像基隆穩定。第二，岸上行程過於單調、欠缺亮點，旅客沒有消費意願。第三、產業鏈不足，缺乏陸上免稅商店、娛樂設施，無法實際帶動大量消費。

觀光局長高閔琳表示，高雄港旅運中心是中央建立的國際郵輪停靠點，主管機關是交通部航港局及港務公司，市府對接單位為海洋局，觀光局負責岸上觀光；觀光局跟旅行社熟悉，也積極洽商更多郵輪商停靠，目前有固定合作的郵輪有歌詩達號、名勝世界及麗星郵輪，除以高雄母港外，也有很多以高雄為靠掛港的郵輪，會跟海洋局繼續努力。

郵輪 基隆港 觀光局

相關新聞

「柏油山」引爆戰火 柯志恩轟市府一條龍攻擊 陳其邁回擊散播不實資訊

高雄大坪頂暫置場爭議擴大，高雄市府昨在各公所臉書貼文澄清，說明此處是合法使用，柯志恩是烏龍爆料。柯志恩辦公室今早回擊，引...

「老兵召集令×金門找金喜」開跑　打卡集金幣戰地新體驗

金門縣政府觀光處自即日起至11月17日推出「老兵召集令 × 金門找金喜」集金幣活動，邀請退役老兵與遊客一同走進戰地景點，...

影／柯志恩轟高雄大坪頂違法堆置 陳其邁嗆：已一再遭市府打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市府澄清該地屬於合法暫置場，無非法開挖或違規棄置，且去年已完成水保設置，但仍遭...

高雄「柏油山」補提水保計畫 藍營批先斬後奏

高雄小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，引發政治攻防。市府先前認定無非法開挖或棄置，但國民黨立委...

金門機票難求 怨淪小三通旅客過路島

金門往返台灣機票常「一票難求」，連假與周末幾乎班班客滿，許多金門鄉親連返鄉、就醫都難。近年大量旅客經由小三通轉往中國大陸...

