高雄港郵輪觀光客慘敗基隆港 議員要求改善

高雄港旅運中心成立2年，郵輪觀光人次卻一年不如一年，議員鍾易仲今在議會關切，為何郵輪旅客人次跟基隆落差極大，去年高雄9萬人、基隆78萬人次，要求市府強化郵輪觀光。高市觀光局表示，岸上觀光已經盡力推動，後續會跟海洋局繼續努力。

高市議會今早進行交通部門質詢，議員鍾易仲質疑，為何高雄花50億元興建高雄港旅運服務中心，觀光人次卻沒有相對提升，反而遠遠落後沒有旅運中心的基隆港。

鍾易仲說，高雄旅運中心2023年啟用，113艘、遊客18.6萬人，2024年59艘、9萬人，2025年上半年預報有115艘、17萬人，但上半年實際只有36艘、5.6萬人，能否達到10萬人，目前為止還是問號。反觀基隆港，2023 年28.8萬人、 2024年 78.6萬人，今年1至8月已經達到70萬人，全年度甚至可能突破90萬人次。

鍾易仲認為，高雄條件比基隆好，有了旅運中心，郵輪經濟沒有更好，反而後退，可能原因是高雄沒有固定航商合作，航次無法像基隆穩定。第二，岸上行程過於單調、欠缺亮點，旅客沒有消費意願。第三、產業鏈不足，缺乏陸上免稅商店、娛樂設施，無法實際帶動大量消費。

觀光局長高閔琳表示，高雄港旅運中心是中央建立的國際郵輪停靠點，主管機關是交通部航港局及港務公司，市府對接單位為海洋局，觀光局負責岸上觀光；觀光局跟旅行社熟悉，也積極洽商更多郵輪商停靠，目前有固定合作的郵輪有歌詩達號、名勝世界及麗星郵輪，除以高雄母港外，也有很多以高雄為靠掛港的郵輪，會跟海洋局繼續努力。