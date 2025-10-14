影／柯志恩轟高雄大坪頂違法堆置 陳其邁嗆：已一再遭市府打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市府澄清該地屬於合法暫置場，無非法開挖或違規棄置，且去年已完成水保設置，但仍遭立委柯志恩和藍營議員質疑業者未依規定申請水土保持計畫，明顯不合法。市長陳其邁今受訪再次強調藍營指控非事實，柯一再遭打臉仍持續抹黑、扭曲基層公務員，「一切依法行事，任何人當市長都一樣」。

陳其邁今受訪再次強調，柯志恩說保護區不能作為暫置或開採，但六都法律一致，保護區可作公用事業或土石堆放，如新北市就在保護區內設置土資場，高市水利局去年核准該處作為小港汙水系統工程暫置場，簽約廠商也在去年完成水保，今年進行書面程序補正，「事實很簡單，柯委員一再用不實資料，已經被市府打臉，仍一再散播不實訊息」。

「一而再、再而三用不實資料來抹黑、政治操作，高雄市府沒有辦法接受！」陳其邁說市府有義務要向市民說明清楚，並對事件經過做澄清；此外鳳山水庫光電案，他也說該案是在韓國瑜市長任內審查同意，但如今又把責任推回當今政府，高市府始終保持原則，限定場域在法規之下才能設置，市府依法行政。

此外，柯志恩稱大坪頂案是高市府幫業者解套，涉嫌包庇。陳其邁回擊，自始至終是國民黨議員關心此案，前後居中協調8次，「那不是國民黨議員包庇護航嗎？」他認為任何爆料都應查證事實、向市府詢問，柯也可能直接問同黨議員，「市政建設推動不能因為選舉而扭曲、抹黑基層公務員，這大可不必，一切依法行事，任何人當市長都一樣」。