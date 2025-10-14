聽新聞
維護城市美學 高雄輕軌採「進站充電」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電。記者宋原彰／攝影

考量輕軌設置電纜線影響城市美學，且若有雜物誤觸恐發生意外，輕軌全線採「無架空線供電技術」，列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前快速充電，但日前發生因路口號誌故障，輕軌來不及充電，竟當場關閉冷氣並「倒退嚕」的特殊情況。

高雄輕軌電力為各列車裝設2組超級電容儲能系統，可在20秒內完成快速充電，因此不必使用電纜線。二階輕軌車輛系統再強化設計，使用超級電容技術，該技術設備也投入法國尼斯輕軌2號線與3號線營運，每組儲能設備可儲存4.5千瓦小時電力，在壽年屆期前仍保有3.55千瓦小時。

今年8月，輕軌一輛列車抵達凱旋公園站前突然停駛3分鐘，車內冷氣中止運作，當場「倒退嚕」退至聖功醫院站，乘客好傻眼。

高雄捷運公司回應，當時因中正、大順路口號誌故障無法通過，不確定處理時間，為避免列車電力耗盡，因此先將用電量較高的空調關閉，列車停駛並非沒電，而是依照SOP流程退回前站充電。

捷運局表示，輕軌進站充電後行駛至下一站，「經實證，行駛里程能超過2站距離」，因此不易完全沒電，且新的超級電容採模組化設計易於更換，操作壽期超過10年，有效降低生命周期成本，輕軌也能同時利用超級電容快速充電特性，執行再生煞車，可回收電力再使用，節能效率達30%。

